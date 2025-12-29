墾丁國旅低迷「測速照相機太多？」警方澄清：只有4支、短期不再增加

社會中心／洪正達報導

屏鵝公路從南州交流道下墾丁這段長達70公里，被在地居民及旅宿業者抱怨過多的測速照相桿及區間測速害慘國旅，但警方澄清只有4支，短期內不會再增加。（圖／翻攝畫面）

屏鵝公路從國道三號南州交流道起到觀光勝地墾丁約距離70公里，自從電線桿下地工程完工後，設有4支測速照相桿及2處區間測速，有旅宿業者抱怨設置太過密集，影響到民眾旅遊意願，但警方表示已公布全縣所有的測速照相地點，並強調短期內不會再增加，但明年起會滾動式檢討。

屏東縣議員張榮志等人批評，由於屏鵝公路南下到墾丁的測速照相太多，恐讓已經低迷的恆春半島觀光業雪上加霜；也有恆春居民表示，過去到高雄只要1個小時，現在測速照相機一多，車程就要2小時以上，若遇到開車真的是苦不堪言，而且測速照相機降低車禍的功能有限，不遵守交通規則是主因，政府應該從這點著手。

屏東縣民宿協會理事長余松華則說，到墾丁的路只有一條，到了假日非常容易塞車，也拉長了遊覽車司機的工時導致成本增加，且很多人都抱怨測速照相機太多，降低前往旅遊地意願，政府有必要增加交通基礎建設，讓國旅更便利。

對此，屏東縣警察局就說，目前全屏東縣只有36支測速照相桿運作中，從南州交流道銜接省道台一線及台二十六線後到墾丁，全長約70公里，只有4支測速照相桿及2處區間測速運作中，密度並不高，也不是為了搶錢，只是提醒用路人別超速釀禍。

對此，周春米表示，11月間才發生特斯拉高速行駛造成1死7傷，已說明測速照相機的設置有其必要性，希望大家來旅遊一定要避免開快車造成意外。

