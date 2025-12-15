墾丁大街落山風強襲 路樹倒伏 交通一度中斷

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕12月14日15時左右，屏東縣墾丁大街發生一起路樹倒伏事件，一棵路旁行道樹疑因強勁落山風及樹體本身結構較脆弱，整株倒落於車道上，阻斷行車動線。所幸事故發生時未有行人或車輛受損、無人員受傷，警方迅速報請墾丁國家公園管理處派員到場處理，清運倒伏樹枝並解除交通管制，人車通行已恢復正常。

恆春半島受東北季風及地形性落山風影響，氣象資料顯示，12月14日白天墾丁地區風速一度達到每小時40至49公里以上，局部陣風更強，風勢強勁且不穩定，對於沿海及山區地形影響明顯，增加樹木倒伏風險。

警方表示，14日中午過後至下午時段，因強風影響，大街上部分輕薄物品及樹葉被吹落，所幸大規模災害未發生。警方隨即封鎖事發路段，指揮交通並通知相關單位到場協助清理。墾管處人員抵達後，動員人力及機具迅速將倒伏的樹枝鋸斷、整理並載離現場，原定管制15時左右解除，整體作業迅速且有序，未對大眾出遊及通行造成長時間影響。

