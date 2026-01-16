墾丁客運闖紅燈險撞飛騎士！驚悚畫面曝光

屏東縣枋寮鄉9日下午發生一起客運闖紅燈事件，引發社會關注。根據監視器畫面顯示，1月9日下午5時14分，一輛往返高雄、墾丁南下的黃色客運，行經枋寮鄉中山路二段與建興路口時，無視已經轉為紅燈的號誌，從內側車道高速通過路口，甚至橫跨機慢車道。

當時中山路二段號誌已轉紅燈，建興路方向號誌轉為綠燈，多名騎士正準備起步前行。客運突然闖紅燈直衝而過，嚇得騎士們緊急煞車讓路。目擊民眾表示，當時正外出購物，看到這輛「黃色大怪獸」衝過來，嚇得趕緊跑到路邊，直言司機開得太快還闖紅燈，差點失控。

這段驚險畫面被投稿至YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」，投稿者並寫下「難怪現在沒人要去墾丁」。影片曝光後在網路引發熱議，網友紛紛留言撻伐，「司機只想衝到底趕著下班」、「牠開趟次的不開快一點要什麼時候才能下班」、「就這水準還敢妄言要超越沖繩，笑掉眾人大牙」、「收你命公車」、「墾丁在南部，水準這樣合理」、「還好黃衣阿北沒有搶燈衝出去，不然直接被收走」。

針對這起違規事件，轄區警方接獲檢舉後，經檢視相關影像確認客運違規行為屬實。該客運於設有燈光號誌之交岔路口闖紅燈，違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，將處1800元以上、5400元以下罰鍰。另外，該車在多車道不依規定駕車，違反同條例第45條第1項第4款規定，處600元以上、1800元以下罰鍰。兩項違規均已依法告發。

這起事件再度引發民眾對墾丁觀光品質的討論。墾丁作為國內知名旅遊熱區，近年屢次因交通、物價等問題成為輿論焦點。此次客運闖紅燈事件，不僅危及用路人安全，更讓網友直言這就是墾丁觀光衰退的原因之一。

警方呼籲，大型車輛駕駛應特別注意行車安全，遵守交通規則。客運業者肩負乘客生命安全責任，更應嚴格要求駕駛遵守交通法規，切勿為趕時間而罔顧他人生命安全。

