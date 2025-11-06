墾丁小灣沙灘亂象終結！凱撒飯店拆違建棚架 墾管處將設5篷帳

墾管處6日指示墾丁凱撒出動機具進行拆除，並稱未來會設置5座篷帳供業者放置器具。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁小灣沙灘在2003年委由墾丁凱撒飯店承租管理後，之前在沙灘經營陽傘租借的業者並未離去，而是繼續搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘，結果造成環境髒亂，墾管處因而遭監察委員、審計部要求改正，對此，墾管處6日指示墾丁凱撒出動機具進行拆除，並稱未來會設置5座篷帳供業者放置器具。

據了解，墾丁凱撒飯店在接管小灣沙灘後，並未驅趕之前就在沙灘經營陽傘租借的業者，不料業者卻自行在礁石區搭建鐵皮棚架堆放物品，不僅造成環境髒亂不已、破壞小灣國際級沙灘的美景，也導致墾管處遭監察委員、審計部要求改正。

為此，墾管處要求墾丁凱撒飯店進行拆除，墾丁凱撒6日出動機具及人力執行拆除任務，墾管處及警方也派人到場維持秩序，業者則主動配合。業者表示，過去因放置遊具在礁岩區造成環境髒亂，對此感到抱歉，現在願配合墾管處整頓，未來也會統一收納，不會再影響沙灘景觀。

墾管處強調，違建拆除後將輔導業者成立管理組織，規範遊具擺放及營運行為，未來也會設置5座篷帳供業者放置器具，並持續加強巡查，杜絕違規搭建。

