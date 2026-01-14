墾丁店家寧歇業也不降價？他列3原因 網嘆：不斷抓交替

墾丁觀光產業持續面臨嚴峻挑戰，遊客人數從民國103年的837萬人次，一路下滑至去年僅剩213萬人次。儘管人潮大幅流失，當地許多店家仍選擇歇業而非調降價格，引發外界關注。有民眾在社群平台分析背後原因，指出租金、季節性經營及惡性循環等三大因素，導致業者陷入兩難困境。

墾丁曾是台灣國內旅遊十大熱門景點之一，但近年來人氣持續衰退。（示意圖／墾丁國家公園）

原PO在Dcard發文探討此現象，認為首要問題在於經營成本過高。墾丁店面租金相當昂貴，加上人事開銷，即使降價也難以打平成本，業者評估後認為直接收店反而是較務實的選擇。而且墾丁旅遊旺季主要集中在夏季，冬季遊客數量相對稀少，業者必須在夏天賺取全年所需收入，因此不敢貿然降價，擔心無法度過淡季。此外，也提到惡性循環的問題，當遊客減少時，店家試圖提高單價來維持營運，但價格攀升反而讓遊客卻步，最終導致經營難以為繼。

原PO指出，近期福容飯店及統一度假村陸續停業，讓他相當感慨。他回憶小時候畢業旅行造訪墾丁時，當地景象相當熱鬧，與現況形成強烈對比。但也表示，現在前往沖繩的機票隨便都能買到5000多元，住宿和餐飲費用也不會比墾丁昂貴，讓國人寧可選擇出國旅遊。貼文引發討論。

不少網友紛紛留言表示，「這是不斷抓交替衍生的結果，只有最一開始進場投資的有機會笑著離開，後面進場的房東它投資成本很高，房子買的很貴，他要繳房貸，房租本來就不可能低到哪」、「墾丁要活，不花個3至5年一個大整頓，不可能活起來」、「一切都是貪啊，想賺錢但是不想提升產品本身的品質，加上沿路測速誰會想去，國旅死的不只有墾丁，是全台灣的旅遊業幾乎都死很慘」、「過了10幾年進步的只有價錢，其他東西原地踏步，誰想去啊？」、「因為還不到山窮水盡，生意變差是事實，但每年還是有200萬個盤子願意付費，還是有賺錢的業者，還離崩盤很遠」。

也有當地人留言表示，自己是恆春在地人，家裡也是需要靠人潮才會吃飽飯的產業。直言很多價格其實不是店家想賣貴，而是地價／房租高、物流很多要從外縣市進來，交通也不便利，加上淡旺季很極端，夏天要扛一整年成本，市容、公共建設和政府管理很多也不是一般居民能決定的。

