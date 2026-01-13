墾丁店家「寧願倒不降價」？他點出3原因 大票嘆：不斷抓交替

墾丁觀光熱潮持續退燒，從103年的837萬人次一路溜滑梯到去年只剩213萬。有民眾分析，觀察到墾丁當地很多店家寧願收掉也不降價，他認為租金、季節跟惡性循環都有影響。對此，不少網友回應「這是不斷抓交替衍生的結果」、「不如趁這機會把墾丁重新打造」。

針對墾丁店家「寧願倒不降價」，原PO在Dcard發文分析，首先就是成本太高了，墾丁的店面租金相當貴，再加人事成本，恐怕降價可能還是打不平，還不如直接收掉。再來就是季節性的問題，墾丁大概只有在夏天比較有旅客，冬天遊客就相對少，所以夏天要賺整年的錢，不敢降價怕撐不過冬天。

至於最後一點，他認為是惡性循環，遊客越少就越想提高單價，結果價格越高遊客越不來，最後就真的完蛋。看到最近有飯店停業，還是蠻感嘆的，小時候畢旅去過，記得那時候的墾丁很熱鬧。

對此，網友紛紛留言「是不斷抓交替衍生的結果，只有最一開始進場投資的有機會笑著離開，後面進場的房東投資成本很高，房子買的很貴，他要繳房貸，房租本來就不可能低到哪」、「不花大錢整頓墾丁都是沒用的」、「墾丁在冬天氣候還是會比北部好很多，偏偏那些價格漲到國人寧可出國，CP值都覺得比較高」。

也有當地人認同原PO的看法，表示自己是恆春在地人，家裡也是需要靠人潮才會吃飽飯的產業。很多價格其實不是店家想賣貴，而是地價／房租高、物流很多要從外縣市進來，交通也不便利，加上淡旺季很極端，夏天要扛一整年成本，市容、公共建設和政府管理很多也不是一般居民能決定的。

