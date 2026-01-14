墾丁店家「寧願倒也不降價」他分析3原因 網認同嘆：不斷抓交替

生活中心／林昀萱報導

墾丁觀光人潮持續下探，引起熱烈討論。（資料照）

墾丁過去曾經是國旅指標，但近年面臨觀光客雪崩式下跌慘況，已面臨200萬防線，掀起外界對倒閉潮疑慮。就有網友好奇為何當地店家「寧願倒閉也不願降價」並分析3原因，引發熱烈討論。

墾丁觀光產值持續探底，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。指標性飯店如統一度假村撤出、福容大飯店傳出大規模整修暫停營業，市場解讀為「停損止血」。就有網友在Dcard論壇以「為什麼墾丁店家寧願倒也不降價」為題發文，表示墾丁觀光人數自837萬跌到現在快破200萬，很多店都收了，他分析寧願商家倒閉也不願意降價的原因有三個。

一是「成本太高」，墾丁的店面租金超貴，再加人事成本如果降價可能還是打不平，不如直接收掉。二是「季節性問題」，當地旺季是夏天，冬天旅客很少，因此夏天要賺整年的錢，不敢降價怕撐不過冬天。第三是「惡性循環」，遊客越少就越想提高單價，結果價格越高遊客越不來，最後就真的完蛋了！他也感嘆：「看到最近福容飯店、統一度假村都停業還是蠻感嘆的，小時候畢旅去過，記得那時候的墾丁很熱鬧，現在看去沖繩機票隨便買都能有5000機票，住宿吃飯也不會比墾丁貴，誰還想去墾丁被當盤子削？」

一篇貼文引發熱烈討論，許多網友附和留言：「這是不斷抓交替衍生的結果，只有最一開始進場投資的有機會笑著離開，後面進場的房東它投資成本很高，房子買的很貴，他要繳房貸，房租本來就不可能低到哪。承租做生意的，100塊的東西降價10塊對你來說可能沒感覺，但對老闆老說它扣完所有成本+房租+人事可能就只賺20塊，再降價10塊獲利等於腰斬」、「雖然我自己是很喜歡墾丁，不過我認同這些業者要繼續這樣提高單價，給不出相應的品質只想把人家當盤子敲，現在這樣也是活該」、「光釜山就屌打墾丁了，來回搭廉航的話有機會壓在7千以內，住宿也不算貴，交通也很方便，到底誰他X還要去交通不方便也不知道是在貴啥的墾丁？」「不如趁這機會把墾丁重新打造，不求超越至少可以跟東南亞持平吧！」「墾丁在冬天氣候還是會比北部好很多，偏偏那些價格漲到國人寧可出國CP值都覺得比較高，真的很可悲」。

