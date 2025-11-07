墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
屏東恆春昨（6日）下午一名李姓男子開特斯載著妻子和2名小孩在省道上狂飆，追撞一輛要右轉的水泥車，又撞上待轉區等紅燈的四貼機車，肇事駕駛當場就沒了呼吸心跳，而受波及的機車夫妻雙腿骨折，最嚴重恐怕得截肢保命。
一家四口機車四貼，待轉區等紅燈，一輛特斯拉高速甩尾撞過來，把一家四口夾在招牌和車身之間，而這台特斯拉在撞到這家人之間，左側車身早已被削爛。
水泥車都還沒開到下一個路口，結果就出現一輛高速狂飆的特斯拉。巨大撞擊聲響還揚起煙塵，特斯拉從外側超車，完全0減速撞上水泥車側身，整台車被削掉半邊，沒想到特斯拉沒停下，一路撞上待轉區等紅燈的四貼機車。
民眾拍下事發現場，特斯拉駕駛卡在座位上已經沒了呼吸心跳，救護人員緊急將傷者送醫搶救，現場慘不忍睹。目擊民眾vs.記者：「（你說這是一個什麼狀況啊），就有人飆車，然後這台車剛好要右轉，就剛好追尾撞他後面，（汽車嗎），對，他的輪框在那裡啊，特斯拉，（喔他的輪框在那）。」
事情發生在屏東恆春恆公路上，26歲的李姓駕駛開著租來的特斯拉，載著老婆和兩個小孩沿著恆公路高速行駛，追撞水泥車之後，又撞上機車四貼的蔡姓一家人，李姓肇事駕駛送醫宣告不治。
其他人分別受到輕重傷，一共1死7傷，死者載著妻小為何要開這麼快，是疲勞駕駛還是開到自動駕駛，又或是當街競速，警方都要追查到底。
