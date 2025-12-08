墾丁打工男自首「2年前殺人」 掐死南投獨居婦棄屍139線

一名長期住在屏東墾丁的22歲蔡姓男子，日前到警局自首，表示他在南投名間殺人，再把遺體丟棄在139線上。警方獲報不敢大意，由於案發距今已經是2年前，派員前往事發地點附近搜索，並要進一步釐清案情。

根據了解，蔡姓凶嫌是台中霧峰人，長期在墾丁打工，日前到警局報案自稱兩年前因為金錢糾紛，在南投名間徒手掐死59歲劉姓婦人，隨後把遺體丟棄在139線上，但詳細位置在哪已經記憶模糊。

而劉姓死者獨居多年，家屬在去年1月通報失蹤，如今凶嫌自首也讓整起失蹤案出現曙光，但礙於尚未找出遺體，是否真有殺人、犯案動機為何，還需警方持續追查。目前凶嫌已被帶到南投，交由當地警方處理。

※拒絕暴力 請撥打110

※未經判決確定者，應推定為無罪

南投／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

懷疑老婆「要害我」！竹北8旬翁持鈍器殺妻自首 法院裁定羈押

駭人命案！中壢6旬男情緒失控殺妻 赴派出所自首後裁定羈押

五口命案涉案團主傳血照、恐嚇殺人 王母遺書留「無止盡壓榨與還債」