墾丁旅宿打工男「殺害女雇主」自首 稱2年前南投犯案棄屍至今成謎

震驚！22歲男子向警方自首，坦承2年前在南投殺害55歲女老闆並將屍體棄置139線山區！據了解，兩人存在雇傭關係，疑似因債務糾紛釀成悲劇。目前警方已成立專案小組，帶領身穿粉紅背心的嫌犯前往案發地搜尋，但至今仍未發現被害人遺體。警方表示，被害人失蹤時間與嫌犯供述吻合，案情正持續調查中。這起駭人聽聞的棄屍案，再次引發社會高度關注！

殺女老闆棄屍山區！22歲男「粉紅背心」自首 搜尋139線無結果。(圖／TVBS)

一名22歲的男子7日走進屏東枋寮分局自首，坦承於2年前在南投因債務糾紛殺害一名婦人並棄屍於139線山區。警方經查證發現，該名被害人確實為失蹤人口，且失蹤時間與嫌犯所述吻合。屏東警方已成立專案小組，帶領嫌犯前往南投139線山區搜尋屍體，但目前尚未發現任何線索。據了解，嫌犯為墾丁旅宿打工者，與被害人間存在雇傭關係，案情正持續調查中。

22歲男自首 稱2年前債務糾紛殺女雇主棄屍山區。(圖／TVBS)

這名22歲姓蔡的男子於7日晚間獨自前往屏東枋寮分局，向警方自首表示他犯下了一起殺人棄屍案件。屏東枋寮分局偵查隊長謝明邦表示，這名92年次的蔡姓男子自稱涉嫌殺害一名55年次劉姓女子，犯案時間為112年10月，地點位於南投縣一處民宅，之後將屍體棄置於南投縣偏僻山區。

警方經調查後發現，蔡姓男子所述的被害人目前確實是失蹤人口，且失蹤時間與其供述的案發時間相符，可信度相當高。為此，警方立即成立專案小組展開調查，並帶著這名身穿粉紅色背心的自首男子從屏東北上，前往南投139線的可能棄屍地點進行搜尋。

墾丁旅宿打工男「殺害女雇主」自首 稱2年前南投犯案棄屍。(圖／TVBS)

據了解，這名蔡姓男子戶籍在霧峰，目前居住在屏東，在墾丁的旅宿業者處打工。而被害人是一名劉姓女子，為南投名間人。初步調查顯示，加害人與被害人之間存在雇傭關係，是劉姓女子的「女老闆」，但關於是工資問題還是其他債務糾紛，以及涉及金額多少，都還有待進一步釐清。

由於案發至今已經過了2年時間，加上嫌犯表示不確定確切的棄屍地點，只知道是在139線沿線，因此警方除了在南投搜尋外，也動員彰化警消人員協助搜索。然而，經過一整天的努力，搜索團隊仍未發現被害人的屍體。目前，自首男子已被留置在當地警局，警方計劃次日繼續進行山區搜索工作。