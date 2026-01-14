墾丁旅遊人次跌破214萬？墾管處喊冤：傳統統計模式恐失真

墾丁觀光人次持續下滑，據觀光署統計，繼民國113年跌至214萬餘人次後，114年持續低迷，僅剩213.9萬餘人，面臨200萬大關保衛戰。（本報資料照片）

墾丁觀光人次持續下滑，據觀光署統計，繼民國113年跌至214萬餘人次後，114年持續低迷，僅剩213.9萬餘人，面臨200萬大關保衛戰，對此，墾管處14日表示，這是傳統統計模式「定點算人頭」造成的落差，依屏縣府提供的「手機信令大數據」，墾丁地區約有380萬人次進出，因此將研議導入「電信信令大數據」統計，提升墾丁旅遊深度。

墾管處指出，過去的統計方式有其局限性，早期是以鵝鑾鼻、貓鼻頭等收費或指標性據點的入園人數來推估，但在旅遊行為多元化的今天，許多遊客可能更偏好秘境探險、水上活動或在旅館休息，不見得會進入傳統景點。

墾管處表示，根據傳統統計模式，114年遊客約214萬人次與113年人數相當，但參考屏東縣政府提供的「手機信令大數據」，墾丁地區約有380萬人次進出。

墾管處坦言，這中間的落差顯示統計方式必須與時俱進，近期將與電信及大數據業者合作，改採主流的手機信令統計，另也將整合屏縣府及有關單位景點數據，報請交通部觀光署變更官方統計方式。

墾管處強調，除數據精準化外，墾丁的核心價值在於「自然保育」與「環境教育」，未來的目標不只是追求入園人數，而是要讓遊客待得更久、體驗更深。

對於提升墾丁旅遊深度，墾管處計畫結合在地12個社區，推廣深度生態導覽與環境教育，同時透過觀光署「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，積極爭取經費，針對鵝鑾鼻、後壁湖及西海岸景觀道路進行改善景觀與設施，並與觀光署、屏縣府、海生館及在地業者組成「國家隊」，整合恆春半島資源，共同行銷低碳、高品質的質感旅行。

