墾丁旅遊團9人嘔吐送醫 團員懷疑涼拌河豚皮導致
衛生局人員一早上門稽查採檢，屏東墾丁傳出疑似食物中毒事件，台南一個180人的公司旅遊團，15日中午來到墾丁一家海鮮餐廳用餐後，傍晚抵達住宿飯店時，卻陸續開始有人突發嘔吐及身體不適，緊急送醫。
屏東衛生局食品藥物管理科長陳彥任說明，「另採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依《食品安全衛生管理法》相關規定處辦。」
據了解，身體不適的團員共9人，其中包含1名12歲孩童，經治療後沒住院就返回原本飯店休息。由於事發時還沒吃晚餐，有團員懷疑問題出在午餐餐廳，因為當時的菜包含一道涼拌河豚皮。
海鮮餐廳業者回應，「因為牠那是無毒的河豚，牠不是日本吃的那種有毒的河豚，是完全不一樣的生物，所以不會有這個問題，要等他來跟我講我才會了解，因為旅行團也沒跟我說。」
業者表示目前還沒接到旅行團反映。衛生局則表示會調閱餐廳食材來源、製作過程並採集相關檢體化驗，後續將釐清是否為食物中毒案件。
