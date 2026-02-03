墾丁旅遊興起是因為40年前的「它」？ 同年開幕墾丁凱撒慶生，2月平日續住第二晚40元，還可抽住宿券！



墾丁凱撒大飯店今年二月喜迎開業四十週年，飯店以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出一系列感恩回饋活動。圖／墾丁凱撒提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

「墾丁」原是一個偏遠小漁村，後成為觀光勝地的轉捩點，和一顆彗星有某些關係。就在1986年是哈雷彗星最接近地球時，當時，它在台灣掀起了觀星熱潮，而且普遍認為「墾丁」是台灣最佳觀測點，也讓墾丁旅遊興起。而同年「墾丁凱撒」也正式對外營業，也是凱撒飯店集團首間飯店，「墾丁凱撒」為歡慶開業四十週年，在這個重要里程碑，為感謝旅人多年來的支持與陪伴，今年特別以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出一系列感恩回饋活動。即日起至2月28日，凡預訂「凱撒假期」住房專案，平日續住第二晚只要40元，活動期間全館房客還可參加一番賞抽獎及及疊色集章活動，延續週年慶歡樂氣氛。不僅如此，飯店更攜手屏東在地酒廠推出限量四十週年珍藏紀念酒，全面串聯住宿、餐飲與旅遊回憶，邀旅人舉杯同慶共享週年盛典。



廣告 廣告







週年慶限定「凱撒假期」住房專案，平日續住第二晚僅需加價40元，專案再贈1,000元享樂金、延退至下午2點及續住加人不加價等禮遇。圖／墾丁凱撒提供







墾丁凱撒歡慶四十週年，自飯店入口、迎賓玻璃門，延伸至精品店櫥窗空間，皆融入四十週年主視覺元素，邀請旅人以影像收藏這趟專屬於凱撒的紀念旅程。圖／墾丁凱撒提供





今年適逢墾丁凱撒四十週年慶，飯店同時榮獲交通部觀光署「五星級旅館認證」及環境部「銀級環保旅館」雙重肯定，形成週年慶與專業評鑑並進的雙喜時刻，為將感謝化為實際回饋，墾丁凱撒推出「凱撒假期」住房專案續住優惠，平日連住兩晚，第二晚僅需加價40元，專案含第一晚早餐及晚餐，另贈1,000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等禮遇。(提醒，農曆春節2/16-2/20不適用)









凡於活動期間入住的旅人，每房可獲得一張「一番賞抽獎卡」，獎項包含住宿券、餐飲與SPA等好禮，張張有獎，讓旅程增添難忘驚喜。圖／墾丁凱撒提供







墾丁凱撒為增添度假儀式感，規劃為期整年的趣味集章活動，旅人集滿五顆印章後即可驚喜顯影，獲得旅程獨一無二的紀念明信片。圖／墾丁凱撒提供





不僅如此，飯店更結合時下年輕人喜愛的「一番賞抽獎」活動，凡於活動期間入住任一住房專案，每房每晚可獲得一張抽獎卡，大獎包括豪華套房住宿券、景觀客房住宿券、蓮花餐廳滿千折百及SPA療程優惠等多元好禮，總計超過4,000份獎項，邀旅人沉浸在接連不斷的驚喜之中。

此外，為增添度假的儀式感，墾丁凱撒也特別規劃為期一整年的疊色集章活動，旅人可化身探險家，按圖索驥於飯店內逐一踩點，集滿五顆印章後即可顯影驚喜畫面，透過有趣的疊印技術獲得獨一無二的紀念明信片，讓旅程留下看得見、帶得走的回憶。









墾丁凱撒攜手在地酒廠「屏東排灣酒廠」合作，將南國的自然風土轉化為層次細膩的紀念酒禮盒。禮盒每組建議售價940元，售完為止。圖／墾丁凱撒提供





週年慶期間，墾丁凱撒另攜手屏東縣來義鄉擁有40年釀造專業的在地酒廠「屏東排灣酒廠」合作，推出四十週年紀念酒禮盒，紀念酒承襲部落世代耆老釀造經驗，遵循釀酒古法，以小米、大米、糯米、酒麴與百年二峰圳山泉釀出保有天然微氣泡與淡雅果香風味，酒感舒服順口的小米酒。每組禮盒內含兩入330ML小米酒，酒標與禮盒設計則融入凱撒四十週年視覺元素，為禮盒增添收藏價值與紀念意義。紀念酒禮盒每組建議售價940元，即日起於墾丁凱撒精品店獨家販售。

提醒您，未滿18歲請勿飲酒！