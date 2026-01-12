南部中心／洪明生 屏東報導

曾是全台國旅首選的屏東墾丁，2014年曾創下837萬的旅遊人數，但近年來呈現雪崩式下滑，2025年跌至只有213萬9千餘人，一整年僅有一間飯店住房率超過六成，尤其著名的南灣現在連假日也看不到什麼遊客，業者笑稱，如今南灣的海龜比人還要多。

墾丁遊客數"雪崩式"下滑，2025年只剩不到214萬人次。（圖／民視新聞）著名的墾丁南灣，周一上班日只能看到寥寥無幾的遊客，當地業者說，其實假日也很慘。南灣業者說週六週日都沒人了，更何況一般日，原本是遊客玩水遊憩的首選，但如今人潮沒了，反倒是海龜經常出現。南灣業者說，海龜比人還多哈哈哈哈，現在龜比人還要多。"海龜比人多"，看似嘲諷的一句話，卻是墾丁當地業者無奈的心情，因為在2014年創下837萬觀光人次的紀錄後，逐年減少，2019年疫情更是重創，就算疫情結束後有稍微增加，但2024年跌到214萬人次，去年一整年更只有213萬9千多人。屏東民宿協會理事長余松樺：「新世代的年輕人選擇出國旅遊，因為所到的國家或城市交通便利。」墾丁夏都沙灘酒店經理潘家慶：「反應說目前國人的一個旅遊，嗜好可能有一些轉變。」

墾丁遊客數"雪崩式"下滑，2025年僅一間飯店住宿率達六成，還有旅宿業者貼出整修公告。（圖／民視新聞）

旅宿業者坦言，國人旅遊型態改變確實是一大因素，2025年墾丁只有一間飯店，年度住房旅超過六成，現在還有好幾家都貼出整修公告，過去通往恆春的道路上塞滿車，以及墾丁大街人擠的人畫面已經好久不見。墾管處副處長陳俊山：「對未來遊憩發展應致力於，各項軟硬體品質的提升外，再加上活動的結合共同行銷恆春半島旅遊。」紅極一時的墾丁，在鼎盛時期就多次遭投訴，不管吃喝玩樂或住宿，價格都高到恐怖，甚至有坑殺遊客的疑慮，再加上年輕世代多半選擇出國旅遊為主，也讓曾經國旅首選的墾丁，如今面臨，遊客雪崩式下滑的狀況。

原文出處：墾丁旅遊雪崩式下滑 業者：南灣的海龜比人還多

