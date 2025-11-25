墾丁最新海景房！易遊網獨賣風華渡假酒店墾丁館限時55折贈早晚餐

【陳揚盛／綜合報導】嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。迎接「風華渡假酒店－墾丁館」12/1展開試營運，易遊網獨步官網與各大訂房平台，搶先推出獨家首賣優惠專案，全館房型限時下殺55折起至11/28，依房型人數加贈早晚餐之外，訂房加購高鐵票還可享78折起，喜愛體驗新飯店的旅客，務必要把握這次獨家首賣搶先解鎖。

「風華渡假酒店－墾丁館」鄰近恆春半島最大漁港「後壁湖」，步行10分鐘即達，與以潔白貝殼沙灘聞名的「白沙灣」，開車也僅需7分鐘，放眼望去即可遠眺墾丁國家森林遊樂區，獨特優越位置讓飯店周邊景色兼具海的遼闊與山的沉穩。飯店建築以純白外觀延伸到整體空間美學，透過錯落交疊的牆面與線條語彙，勾勒出極簡卻富層次的建築形象，同時以圓弧屋頂與建築縫隙，呈現把天空框進設計裡的巧思，引導南國日光灑落室內，在潔白牆面上形成獨特的光影流動，為旅客創造彷彿置身藝術場域般的渡假體驗。

而具海浪律動的外觀線條也呼應墾丁的海洋意象，加上無邊際泳池呈現彷彿與海面相接的視覺延伸，宛如將整片藍色地景納入渡假日常，使風華渡假酒店不僅是住宿地點，更像是通往南國生活美學的入口，成為恆春半島最新注目的建築地標。

「風華渡假酒店－墾丁館」的建築設計透過潔白牆面錯落交疊與線條語彙，打造吸睛亮眼的全新地標。易遊網提供

「風華渡假酒店－墾丁館」客房以溫潤柔和的色調鋪陳整體空間，運用淡雅木質與暖金色元素點綴，營造低調細緻的精品質感。海景房擁有專屬陽台與大面落地窗，旅客可飽覽一望無際的湛藍海景，享受與南國海風相伴的靜謐時光。房內配備也延續飯店追求質感舒適的理念，選用席夢思高級床墊、65 吋液晶電視與BOSE聲霸音響，讓旅客無論休息或觀影都能感受細緻款待。備品方面，提供黑沃濾掛式咖啡與國際知名TWG茶包，以精選品牌展現飯店對細節的一貫講究。

飯店內擁有絕美無邊際泳池，呈現彷彿與海面相接的視覺延伸。易遊網提供

迎接全新飯店即將開幕亮相，易遊網獨家推出「風華渡假酒店－墾丁館」限時首賣專案，自即日起至11/28止，全館房型祭出55折起優惠，雙人入住每晚含稅最低6488元起，入住日自12/1起一路開放至明年6/30，假日入住每房加價1200元，連假旺日則加價2500元，除春節與清明連假外，皆可享有專案優惠。首賣專案同步加贈館內早、晚餐，讓旅客不只住得好，也能品味富含在地風味的餐飲體驗。

房型以溫潤柔和的色調搭配淡雅木質與暖金色元素，營造微奢的精品質感。易遊網提供

晚餐安排於飯店主餐廳「老丸家EX極致鍋物」享用，以「原味呈現」為理念，嚴選嘉楠集團的優質肉品與屏東在地直送的蔬食，搭配天然素材熬煮的湯底，呈現出層次鮮明的清爽鍋物風味。而早午餐以Buffet形式供應，提供至下午一點，讓旅客睡到自然醒也不錯過美味餐點，愜意享受渡假的慢活節奏。招牌必吃推薦「現沖魚片湯」，保留魚肉嫩度與湯頭鮮味；「墾香三寶蛋餅」則選用屏東洋葱、在地傳統工法皮蛋與手工醃製鹹蛋，結合在地食材香氣，打造專屬墾丁館的特色風味，讓旅客感受到南國的風土魅力。

「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣快閃5天，含早晚餐每人最低3244元起。易遊網提供

想要以超值價格搶先體驗新開幕酒店，除了把握為期5天的首賣快閃優惠外，運用易遊網訂房折扣碼還能再省一筆，如週二限定刷滙豐銀行信用卡，APP訂房單筆滿6000元，輸入「hsbc500」即可現折500元；週五限定折扣碼「FRIDAYS400」，APP訂房單筆滿5000元則可再減400元；不限日期APP訂房滿3000，輸入「ezHTL100」可立省100元。除此之外，於易遊網訂房加購高鐵票可享78折起優惠，台北-左營來回車票最高可省下656元。

晚餐安排於飯店主餐廳「老丸家EX極致鍋物」享用，嚴選嘉楠集團的優質肉品與屏東在地直送的蔬食。易遊網提供

