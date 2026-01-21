墾丁梅花鹿數量遠超環境承載 墾管處辦獵人課程捕捉

大群梅花鹿在草原奔跑，墾丁國家公園復育梅花鹿有成，但近年卻有數量過剩問題，目前當地梅花鹿已有3600隻以上，遠超環境承載量，統計2020年到2024年，已發生超過30起梅花鹿與汽機車碰撞意外。

墾管處為控制數量，開辦獵人課程，預計招募20位在地獵人進行試驗性捕捉梅花鹿。

墾管處副處長曾添丁說：「過多的梅花鹿不只對高位珊瑚礁的珍稀植物、農民的黑豆 火龍果等農作物造成農損，甚至也會因為遊蕩犬的追趕跑到路面上，衍生出交通事故。」

用棉繩取代金屬、獸鋏力度也降低，墾管處表示，會以改良式套索陷阱降低傷害，捕捉後先圈養於復育區，後續評估健康狀況再進行結紮，民眾普遍認為可行。

屏東縣民表示，「可以顧到梅花鹿，不要讓牠受到傷害。」、「應該算是比較人道的方法，對梅花鹿跟人都是比較友善的做法。」

墾管處預計試驗階段首波以50隻為限，但學者也提醒，無論圈養或結紮，捕捉數量不足的話，恐怕會使鹿群競爭變小、提高小鹿存活率，促進族群成長。

台灣野生動物學會理事長裴家騏指出，「3600隻假設有一半是母的的話，就有1800隻、其中的二分之一，如果生小孩的話就有900個，你要讓族群數量下降或者是不成長，族群數量控制的話，移除的速度要夠快，而且數量要夠多。」

據了解，當地梅花鹿數量10年前大約是1300隻，儘管已對環境造成壓力，但擴散速度算是緩慢；因此學者評估若要管制數量，恐怕得多管齊下，才能讓數量有效降至1500隻以下，緩解生態壓力。