墾丁梅花鹿「墳場」引重視 墾管處：多是舊影片 族群過剩是隱憂

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁社頂部落驚傳「梅花鹿墳場」，近日有民眾在臉書社團爆料，指稱牧場圍網導致大量梅花鹿卡網「凌遲」死亡，500公尺內驚見20具遺骸。對此，墾丁國家公園管理處(下稱墾管處)今日緊急澄清，經查該影片為多年前舊案，並非現況；處方強調，目前正視的挑戰非圍網之過，而是復育成功後「族群過剩」對生態與交通造成的嚴峻衝擊。

針對網路爆料，墾管處第一時間聯繫發文民眾，發現多數影片為早年拍攝，確切地點已模糊。墾管處隨即會同畜試所派員巡查，確認目前使用的「菱形鐵絲網」並無掛網受困情形。處方指出，影片中殘破的尼龍繩網多屬早年林試所或農民為守護高位珊瑚礁林木及農作所設，現已多轉型為較安全的鐵絲網，未來將全面清查並要求權責單位移除老舊殘網，避免公鹿角受困憾事再次發生。

「2月7日才去拍到卡網鹿屍。」居民則沉痛地表示，社頂部落附近幾乎看不到活生生的梅花鹿，反而處處是白骨。他質疑，牧場與林試所設置的尼龍圍網成了梅花鹿的奪命鎖喉繩，許多公鹿因鹿角糾結在網中無法脫身，最終在漫長的飢餓與驚恐中死去，慘況甚至比獵人「一槍斃命」還要殘忍。

「圍網有其必要，但核心問題在於鹿太多了！」墾管處指出，墾丁梅花鹿復育至今，野外族群估計已突破3600隻，遠超環境負荷上限。族群過度擴張不僅導致競爭激烈、公鹿驚慌衝撞圍網，更衍生出農作損失、珍稀植被遭啃食殆盡等生態浩劫；甚至頻傳梅花鹿竄入道路引發車禍，威脅用路人生命安全。

墾管處表示，國家公園以保育為本，但當物種數量失衡，單靠防護網已難解套。目前處方已積極研議「族群控制」方案，包括開發節育疫苗、將鹿隻引回人工復育區等試驗，並輔導社區推動賞鹿生態旅遊。復育成功後的管理難題，唯有透過科學化的管控與圍網升級，才能在保護珍貴原始森林與居民安全之間，找回生態平衡的最後一塊拼圖。

