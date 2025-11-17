墾丁條件好「卻沒認真開發」！他怨很難玩 內行曝1關鍵：法規太嚴

生活中心／朱祖儀報導

近年來墾丁屢次爆出消費糾紛，導致遊客數量暴跌，當地觀光形象也受到影響。一名網友表示，最近去墾丁參加婚禮，光是車程就花了大半天，且墾丁明明先天條件不錯，卻沒有好好開發，觀光資源太少，直呼「終於知道墾丁難玩在哪裡了！」文章曝光掀起討論。

一名網友在PTT發文表示，最近去墾丁參加老婆同學的婚禮，一早6點多從台北搭高鐵到左營，再租車開到墾丁，11點半抵達目的地，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了。」

除了時間成本之外，原PO也認為墾丁觀光資源太少，明明先天條件不錯，卻沒有像峇里島一樣的villa或渡假村，只有20年不變的老字號飯店，天氣熱也沒有可以吹冷氣的購物中心，墾丁大街也不如很多夜市，公共沙灘則是民間業者卡位，沒有幾間網美景觀餐廳或咖啡廳，因此喊話政府，「不能永遠靠先天資源搞觀光啊」，認為應該要好好整合資源並努力招商，才能順利蛻變。

原PO認為墾丁沒有被好好開發。（圖／資料照）

網友紛紛表示，「你終於知道了」、「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」、「不下水的話，真的不知道去那裡幹嘛」、「墾丁好也就那片海」、「不是只有墾丁，全台灣都這樣」、「墾丁其實不差，問題是國旅住宿太貴。」

但也有人點出墾丁無法過度開發的原因，「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸」、「國家公園要開發應該很難」、「可以讓國家公園好好做生態保育嗎？本來就不應該發展觀光發展成這樣的好嗎」、「國家公園你是想搞成怎樣。」

