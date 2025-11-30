墾丁民宿重訂暴漲逾2千元！網友批惡意漲價 業者回應了

一名網友控訴今年6月透過booking訂房網站預訂明年大年初四墾丁住宿，當時海景四人房價格為3420元，卻在11月18日突然收到信用卡異常通知導致訂單被取消，重新查詢後發現同一房型價格已飆漲至5800元，質疑業者惡意漲價。

網友控訴今年6月透過booking訂房網站預訂明年大年初四墾丁住宿被取消。（示意圖／報系資料照）

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，當初訂房時網站顯示入住前3天才會扣款，但11月18日突然收到訂房網通知信用卡異常。他向發卡銀行查詢後，銀行表示信用卡沒有任何問題，他也立即向訂房網站更新信用卡資料，但隔天訂單仍以「信用卡異常」為由遭到取消。

廣告 廣告

該網友指出，他多次與業者及訂房網交涉，雙方卻互相推託責任。業者聲稱是訂房網自行取消訂單，訂房網則稱是業者要漲價才將訂單取消。他重新查詢後發現，同一業者、同一天晚上的房間價格從3420元大漲至5800元，漲幅達2380元。該網友怒批「如果一個飯店業者連基本的信用都沒有，那開什麼飯店」，並表示「政府怎麼救？補貼國旅，民眾都寧願出國也不願意在國內旅遊，九成是無良店家造成的」。

文章曝光後引發超過千名網友點讚與討論。有網友表示「銀行說正常，網站還一直說異常，很奇怪」、「台灣人愛出國不是沒道理的」、「建議以後找國內的旅遊業者吧，至少出事聯絡比較方便」。也有網友認為「在台灣通常都一日遊，住宿真的太貴了」、「這坐地起價太誇張了，漲了2300多元」。

對此，業者出面澄清表示，該名客人透過不同平台訂了兩間房，只有booking訂房網站的訂單遭取消，另一間房間仍維持3000多元的價格。業者強調，若真的要坐地起價，不會出現這種價格差異，此次是訂房網站的設定導致客人訂單被取消，與業者沒有任何關係。

延伸閱讀

影/限11/30！白沙屯媽祖婆年曆免費結緣 現場還抽大禮包

瑞幸咖啡登台推手！彰化神秘翁氏家族橫跨兩岸供應鏈

41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手