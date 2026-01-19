墾丁沒救了？「住宿貴、交通爛」逼退遊客 業者苦笑：連雞都快餓死...

墾丁旅宿業爆發撤退潮，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島等三家指標性飯店接連傳出熄燈。圖／取自墾丁國家公園

曾經人聲鼎沸的墾丁大街與南灣沙灘，如今卻迎來史上最冷的寒冬。近期墾丁旅宿業爆發撤退潮，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島等三家指標性飯店接連傳出熄燈或暫停營業。飯店內物品幾乎搬空、大廳冷清的景象，正是墾丁觀光慘澹的縮影。

據了解，這波熄燈潮涵蓋了大型渡假村、老牌飯店與新創文旅，顯示墾丁的市場衰退已是全面性的衝擊。其中，位於台灣最南端的「統一渡假村墾丁海洋體驗樂園」，擁有豐富的遊樂設施與OPEN小將聯名主題房，長年以來是親子客群的首選，如今傳出熄燈，令業界大感意外。

而位於墾丁大街精華地段的「承億文旅墾丁雅客小半島」，以熱帶風情設計深受年輕族群喜愛，據悉因租約到期及考量整體市場營收不如預期，決定不再續約，忍痛撤出墾丁市場。另一間老字號的「統茂高山青飯店」也難敵大環境變遷，宣布結束營業。

曾經人聲鼎沸的與南灣沙灘，如今迎來史上最冷的寒冬。圖／取自墾丁國家公園

觀光人次大跳水：從800萬跌落至200萬

這波倒閉潮並非偶然，數據會說話！根據統計，墾丁2025年全年旅遊人次僅213.9萬，與2024年的214萬人次幾乎持平，這是連續2年創下除疫情封鎖期之外的歷史新低。若將時間軸拉回2015年的全盛時期，當時造訪人次高達837萬，如今僅剩當年的4分之1。面對「雪崩式下滑」，許多飯店不得不選擇「長痛不如短痛」。

針對飯店歇業與整修潮，墾丁夏都沙灘酒店經理潘家慶試圖以正面角度解讀，他表示，「這剛好是因應未來的市場需求，暫時整修或減少營業空間，進行硬體設備升級，我們以比較樂觀的方向來看待。」

然而，地方上更多聲音認為這根本是在「止血」，對於福容飯店等業者的整修或轉型，有在地業者無奈自嘲「以前說是殺雞取卵，現在是連雞都快餓死了，還談什麼蛋？」

貓鼻頭位於恆春半島的東南岬，距白沙約3.5公里，為典型的珊瑚礁海岸侵蝕地形，鳥瞰似女孩的百摺裙，故有裙礁海岸之稱。圖／取自墾丁國家公園

業者心寒：海龜比人多

實際走訪南灣沙灘，平日一片空蕩蕩，水上摩托車與陽傘業者只能在一旁納涼。一名南灣海上活動業者苦笑著說，「現在星期六、日都沒人，海面上海龜都比遊客還要多。」這句玩笑話背後，道盡了依靠觀光維生的基層業者辛酸。

民眾怒火：600元烤肉吃不飽、不如出國

墾丁為何失去吸引力？民眾的感受最直接，一名遊客就抱怨說，「太貴了！之前去那邊買烤肉，花了600元也沒有吃到飽。」除了物價驚人，交通不便也是一大硬傷。「國旅太貴，不如往國外跑！」在日幣貶值與廉航便利的推波助瀾下，國人寧可選擇出國，也不願當墾丁的「盤子」。

船帆石高約18公尺，係由附近台地上方滾落至海邊的舊期珊瑚礁石，因其岩質較附近之初期隆起珊瑚礁堅硬，故能長期屹立海中。圖／取自墾丁國家公園

轉型困境：生態旅遊同質化高 缺乏記憶點

面對遊客流失，官方試圖尋求解方。墾管處副處長陳俊山表示，近年來，本處結合在地12個社區，發展生態旅遊與地方創生等計畫，希望能以深度旅遊挽回頹勢。

然而，雖然墾丁擁有得天獨厚的生態景觀，但目前國內「生態旅遊」同質化嚴重，各地都在推類似行程。墾丁面臨的最大考驗，是如何讓遊客在腦海中建立「無可取代」的記憶點，如：提到墾丁就能立刻聯想到必吃美食、必遊景點，而不僅僅是昂貴的房價與沙灘。

這場觀光保衛戰，不僅考驗著屏東縣府與墾管處的政策智慧，更考驗著在地業者能否在「餓死」之前，重新找回讓遊客願意買單的價值。

鵝鑾鼻燈塔為白色鐵造圓塔，燈樓面向西南方，背山臨海，並構築成砲壘形式，圍牆有射擊槍眼，四周並築壕溝，使得鵝鑾鼻燈塔成為全國獨一無二的武裝燈塔。圖／取自墾丁國家公園



