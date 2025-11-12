即時中心／高睿鴻報導

今（2025）年第26號颱風「鳳凰」近日強勢襲台，更使屏東及恆春半島出現7到11級強陣風。今（12）下午，墾丁海域再現強勁風勢，但就在一片滔天大浪當中，有民眾赫然發現，竟出現一頭梅花鹿形單影隻、跌跌撞撞地行走於沙灘上；隨著牠向大海的方向靠近，不斷遭受湧浪衝擊，更疑似因為受傷，虛弱地站不起來。民眾趕緊通報墾管處人員前往處理，初步判斷，有可能是被野狗追逐、咬傷所致。

有位在現場目擊的網友，事後發文表示，拍完影片當下，就連絡墾管處、請求派人抵達現場處理。但因為風浪太大，網友表示，人暫時無法下去，所以暫時沒有後續，只能相信牠能自己上岸。

墾丁海灘驚現梅花鹿，疑似因受傷趴臥海灘。（圖／民視新聞翻攝）

從畫面上可見，僅有一頭梅花鹿孤零零地在沙灘上，拖著沉重的步伐，且不知為何一直往大海方向靠近；由於今天海上風浪強大，畫面也顯得險象環生。據悉，該地點為墾丁南灣的海邊沙灘。





原文出處：快新聞／墾丁海灘竟出現梅花鹿！疑遭野狗咬傷無法逃離 多次險遭大浪滅頂

