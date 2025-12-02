墾丁海鮮避雷指南！「六少爺」活泰國蝦霸氣上桌，海口人教你這樣點最划算！

旅遊旺季到墾丁，最怕吃到不新鮮的海鮮，或價格不透明的「冤枉餐」。「六少爺海鮮燒烤」憑藉著創辦人蝦老闆「新鮮才是本質」的執念，主打活體現撈的活泰國蝦與透明化廚房，迅速成為年輕族群與家庭客指名朝聖的高CP值聚餐首選。老闆更公開了海口人的「點餐黃金法則」，教你如何用霸氣海鮮盛宴滿足多人聚餐需求，同時吃到最「青」的海洋原味。

為什麼聚餐要選活泰國蝦？揭秘活蝦與冷凍蝦的「殘酷口感差異」

如果你追求緊實彈牙、鮮甜多汁的口感，請務必選擇活體現撈的泰國蝦。

六少爺創辦人蝦老闆出身屏東東港漁村，深知海鮮「鮮度」決定一切。他堅持使用活泰國蝦作為招牌，正是因為活蝦在口感上與冷凍蝦有著無法彌補的差距。

特點

活泰國蝦 (六少爺堅持)

冷凍泰國蝦 (常見餐廳做法)

肉質纖維

極度緊實、具有「彈牙」感，肉質紋理清晰。

纖維受冰晶破壞，肉質易鬆散、偏軟或粉。

汁液鮮甜度

充滿飽滿蝦汁，加熱後釋放出海洋最初的甜味。

甜味流失，需仰賴調味彌補。

尾部狀態

蝦殼易剝，尾部肉身與殼膜緊密相連。

蝦肉可能因反覆解凍產生空隙感或水味。

這就是六少爺對「鮮」的極致追求：「看得到活力、嚐得到鮮甜」。客人可以親眼看到師傅從全透明的活體海鮮展示缸中撈起活蝦，直接進入開放式料理區現烤現煮，全程透明，讓每一口都吃得安心、吃得值得。

視覺體驗強烈： 活蝦在水中活蹦亂跳，為聚餐增添樂趣與話題性。

在地海口情懷： 呼應蝦老闆「有青才敢大聲」的堅持，展現對食材的誠實。

多元吃法推薦： 炭火現烤鎖住蝦汁最受歡迎；另可選胡椒蝦、檸檬蝦等多元口味，滿足不同聚餐成員的需求。

六少爺如何做到高CP值？海口人教你多人聚餐「這樣點最划算」

六少爺以「霸氣海鮮盛宴」的份量取勝，提供比單點更划算的組合，完美解決多人聚餐點餐難題。

對於年輕人或家庭客來說，海鮮聚餐不僅要美味，CP值與份量更是關鍵。六少爺的「霸」味精神，就是讓賓客能享受到大快朵頤的暢快感。

蝦老闆建議，多人聚餐時應把握以下「黃金點餐法則」，確保份量足夠、價格合理：

鎖定招牌： 必點「活泰國蝦」（提供看得到的鮮度保證）與獨門手工熬製的「醬」系列海味。

優先組合套餐： 餐廳提供的海鮮盛宴或燒烤組合，通常包含多種貝類、魚類和肉品，份量設計適合 4-8 人共享，價格遠比單點划算。

善用「霸」與「緻」： 「霸氣」代表食材的豐盛與份量；「緻」代表料理細節與擺盤的堅持。聚餐時，一份霸氣主菜搭配幾份精緻小點，能讓體驗更豐富。

體驗氛圍： 選擇半戶外式的寬敞座位，在海島風格的輕鬆氛圍下，享受沒有壓力的自在聚餐。

六少爺的核心價值是「鮮．醬．霸．味．緻．尊」六味精神。這不僅是料理準則，更是對消費者高CP值的承諾：用最新鮮的食材，搭配獨家醬料，呈現最霸氣的份量。

從六隻流浪貓到餐廳：六少爺背後的「人情味」與品牌故事

餐廳名字靈感來自六隻流浪貓，這份溫暖的「包容心」也延續到對每位客人的服務熱情上。

六少爺海鮮燒烤的誕生，源於創辦人蝦老闆對海洋原味的執著，以及對流浪動物的愛心。在籌備餐廳時，熱愛貓咪的蝦老闆已經收養了五隻流浪貓（大少至五少），在開店前夕又遇見了第六隻可愛的小貓。

緣分的紀念： 為了紀念這段與六隻貓咪的溫暖緣分，他將餐廳取名為「六少爺海鮮燒烤」。

人情味的延伸： 這份「像家一樣溫暖、能包容每一段故事」的初心，成為六少爺服務精神的底蘊。

這家店賣的，不只是新鮮的海鮮燒烤，更是一份海口人真誠待客的溫度。他們希望讓每一桌聚餐的客人都感受到：「來六少爺，不只是吃飯，而是一場關於海味與人情的體驗。」用真誠的料理，拉近人與人之間的距離。

六少爺海鮮燒烤以活泰國蝦為起點，貫徹「新鮮」的最高指令；以高CP值套餐滿足多人聚餐的需求；最終，以人情味與透明誠實建立起客戶信任感，成為墾丁聚餐中，一份難得的「安心保證」。

【六少爺 門市資訊】

營業時間： 週一～週日 10:00–14:00及17:30–23:00

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路120號

訂位電話：08-866-2272

線上訂購 ：https://6masterbbq.cyberbiz.co/