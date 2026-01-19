墾丁潛水失蹤6年懸案落幕！2潛客認定死亡 教練最終獲緩刑原因曝光

社會中心／洪正達報導

墾丁海域6年多前發生一起出海失蹤案件，當時沈姓船長開船搭載黃男、中國籍邱男、以及公司負責人兼潛水教練楊男到貓鼻頭海域下水後，3人遭強烈海流沖散，最後只有楊男獲救，但黃、邱2人失蹤至今仍無音訊，案經高雄高分院審理後，認定沈姓船長、楊男涉犯過失致死，其中沈男最後宣告緩刑定讞，但楊男雖判刑9個月但未獲緩刑，上訴最高法院後，認為楊男賠償金額比沈男多，並也向家屬致歉，雖二審刑度不變，但宣告緩刑4年，全案終於落幕。

判決指出，2019年10月2日當天，黃男與中國籍邱姓男子在公司負責人兼潛水教練楊男的帶領下，搭乘沈姓船長駕駛的遊艇到貓鼻頭海域下水，但過程中遭強勁海流將一行人沖散，最後只有楊男被救起，但其餘2人失蹤至今6年都沒有消息，家屬當時雖懸賞50萬找人無果，檢方最後認定2人已死亡，依過失致死罪嫌將楊、沈2人起訴。

屏東地院一審時，判處沈男1年8個月徒刑及楊男9個月徒刑，但2人不服上訴，高雄高分院則認為沈姓船長已賠償，雖刑度不變，但給予緩刑4年，由於沈男未上訴而定讞，但楊男雖有和解但不承認疏失，仍維持9個月徒刑，因此他不服再上訴，案經最高法院審理後，認為楊男賠償金額較多，也向被害家屬認錯道歉，因此也宣告緩刑4年，全案定讞。

