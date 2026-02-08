南部中心／綜合報導

墾丁國家公園復育梅花鹿有成，但卻有民眾在墾丁牧場宿舍後方的圍網底下，有大約二十具的梅花鹿遺骸，痛批牧場設置圍網，成為梅花鹿殺手，公鹿的角一旦被網子勾到，就無法脫身，只能等死。墾管處表示，這是十多年前牧場保護高位珊瑚確而設置的，已經馬上派員拆除。





墾丁牧場宿舍圍網成"梅花鹿墳場" 驚見約20具梅花鹿遺骸

民眾痛批圍網成了梅花鹿殺手，國家公園內竟然放任這樣的狀況發生，不敢置信。（圖／民眾提供）

聽到聲音，民眾穿過樹林查看，赫然發現一隻梅花鹿不斷的掙扎，原來牠的鹿角被圍網纏住了，怎樣也無法脫身，梅花鹿發出悽慘的叫聲，令人心碎。這是民眾去年拍攝到的畫面，地點就在墾丁牧場員工宿舍後方，最近民眾又再去了一遍，有更驚人的發現。拍攝民眾：「差不多500公尺啦，大概就有20具的遺骸啊，我是認為有20具以上啊，因為有些地方光一個區域就有3隻了，沿路都是屍體啊。」一段又一段的影片，都是證據，民眾痛批圍網成了梅花鹿殺手，國家公園內竟然放任這樣的狀況發生，不敢置信。墾丁居民：「太難過了，不只誇張而且是很扯，一個國家公園做出這種事情來，然後對這種事情還麻木不仁，他們不可能不知道啊。」

墾丁國家公園梅花鹿復育成功，卻也因此出現梅花鹿衝到車道，釀成車禍的意外。（圖／民視資料）

墾管處副處長曾添丁表示，影片中的尼龍圍網係早年各單位依熱點區設置的防護網，主要是防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，近年各單位設置的防護網皆已改成菱形鐵絲網，本處將立即派員清查查看，並請相關土地權責機關清除毀壞的尼龍圍網，協助卡網的梅花鹿脫困。本處並將協請相關單位改善圍網或圍籬，將早年設置的尼龍繩網改成菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。墾管處撇清圍網並非國家公園所設置，已經聯繫民眾告知地點，立即派員前往拆除。

















原文出處：墾丁牧場宿舍圍網成"梅花鹿墳場" 驚見約20具梅花鹿遺骸

