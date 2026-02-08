墾丁牧場遭爆淪「梅花鹿墳場」！5百公尺躺20具遺骸 墾管處回應了

社頂部落在地居民爆料稱，墾丁牧場的圍網導致大量梅花鹿死亡，短短500公尺就有20具遺骸。（圖／翻攝自臉書，爆料公社公開版）

墾丁國家公園復育梅花鹿有成，從最早1994年野放223頭梅花鹿，到現在族群總數已逾3600隻。不過，社頂部落在地居民爆料稱，墾丁牧場的圍網導致大量梅花鹿死亡，短短500公尺就有20具遺骸，「放話3600隻氾濫群體，有沒有可能是這些圍網的遮羞布？」對此，墾丁國家公園管理處（下稱墾管處）澄清，經查相關影片為多年前舊案，並非現況。

有網友日前在臉書社團「爆料公社公開版」發文，指墾丁社頂部落周邊幾乎看不到梅花鹿，原來都卡在圍網上，短短500公尺就有20具遺骸，「牧場＋林業試驗所總共數千米（應該上萬）的圍網有多少遺體？大家可以去想像！放話3600隻氾濫群體，有沒有可能是這些圍網的遮羞布？」

原PO痛批，每次談到國旅問題，墾丁向來是重點地區，「恐怖的是有些傷害根本看不見，卻又沒停過！在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸？在地的我，聞著遺骸的屍臭、拍著傷感的照片，期待的是轉角處少一具骸骨的喜悅！」

對此，墾管處第一時間聯繫發文民眾查證，發現多數影像為早年拍攝，拍攝地點已難以確認。墾管處隨即會同畜產試驗所派員實地巡查，確認目前園區所使用的菱形鐵絲網，並未發現鹿隻掛網受困情形。處方指出，影片中出現的破損尼龍繩網，多為早年林業單位或農民為保護高位珊瑚礁林木及農作所設，現已逐步汰換為較安全的鐵絲網。未來將全面盤點園區內老舊圍網，並要求權責單位限期移除，以避免類似憾事再度發生。

墾管處也說明，墾丁梅花鹿復育有成，野外族群數量已突破3,600隻，明顯超過環境承載上限。族群過度擴張不僅加劇資源競爭，導致公鹿受驚衝撞圍網，亦衍生農作損失、珍稀植被遭大量啃食，甚至頻繁闖入道路造成交通事故，影響用路人安全。

墾管處強調，面對族群失衡，僅靠圍網防護已不足以因應，將持續研議族群控制措施，包括節育試驗、引導鹿群回到人工復育區，並結合社區推動生態旅遊，以科學化管理兼顧保育與公共安全，重建生態平衡。

