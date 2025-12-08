墾丁男自首「2年前勒斃婦棄屍山區」 檢警大規模搜山尋屍無著落

記者陳佳鈴／彰化報導

警方組成專案小組，將蔡男帶往棄屍地尋找遺體中。不過搜尋一下午均無斬獲也找不到被棄屍婦人的屍體。（圖／翻攝畫面）

屏東枋寮分局7日晚間接獲一起離奇的自首殺人案，當晚6點多，現年22歲，正在墾丁打工的蔡姓男子忽然走進派出所自稱「2年前因金錢糾紛掐死1名劉姓婦人」並將遺體棄置彰化山區，警方隨後將蔡男逮捕，目前已由屏、彰2地警方組成專案小組，將蔡男帶往棄屍地尋找遺體中，不過搜尋一下午均無斬獲，也找不到被棄屍婦人的屍體。

案件發生於2023年10月間，蔡男向檢警陳述，在南投縣的一處民宅內，因與劉女有財物糾紛，一時激動之下，徒手將對方勒斃。犯案後，他為了掩飾罪行，竟將遺體搬上車，一路從南投保運到超過70公里外的彰化縣偏僻山區丟棄。

廣告 廣告

根據蔡男陳述棄屍地在八卦山脈，屬於彰化與南投的交界山區，沿途林相茂密、地形崎嶇，搜尋難度本來就很高。（圖／翻攝畫面）

檢警根據22歲蔡男的描述，重新回到指稱棄屍的彰化八卦山區進行大規模搜索，此地位於八卦山脈，屬於彰化與南投的交界山區，沿途林相茂密、地形崎嶇，搜尋難度頗高。

彰化縣警消據報後隨即前往展開大面積、地毯式的搜索。人員在山林中仔細尋找任何可能跡證，直到下午2點多仍然沒有發現任何與劉姓婦人相關的遺體或物品。

警方證實，該名獨居婦人已經失聯多時，但根據蔡男主張的棄屍地點也找尋不到婦人的蹤跡，全案疑點重重，正深入調查其生活背景與真實動機，期待能夠掌握更多證據拼出案情全貌。

更多三立新聞網報導

全民才剛收普發1萬 嘉義市府通過普發6000元！9日提請議會審議

罰不怕耶！他酒駕達11次「喝醉載友騎上快速道路」惹怒法官：判入獄矯正

嚇歪！中國五星酒店驚爆 房務清潔人員竟用洗臉毛巾擦馬桶

男子海洋館偷抽菸 惹怒白鯨「躍出水面噴水」滅火 網讚：另類消防員

