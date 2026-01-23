墾丁畢旅「菜全是冷的」！建中生怒刷一星喊難以下嚥 業者喊冤解釋了

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

建國中學近日舉辦3天2夜的畢業旅行，行程中安排前往屏東墾丁一間合菜餐廳用餐，不料餐點卻差強人意，許多學生在用餐後表示，當晚桌上的每一道菜竟然都是冷的，唯獨水果柳丁是「溫體」，許多學生因此湧入該餐廳的Google頁面刷一星負評。

因畢旅合作店家全上冷掉的菜餚，學生紛紛留下負評。（圖／翻攝Threads）

事件發生在畢旅第一天晚上，學校安排全體師生前往墾丁一間知名的合菜餐廳用餐。根據學生說法，當晚菜色包含咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等，但入座時發現這些主食與配菜全是冷的，咖哩呈現螢光色，反倒是飯後水果柳丁摸起來有熱度。學生當晚便在店家Google評論刷一星，怒酸「每道菜都是涼拌的對吧？」、「實在難以下嚥，狗都不見得願意吃」、「別人是溫體牛，他是溫體柳丁」。

對此，餐廳業者出面喊冤，王姓業者無奈解釋，當天餐廳配合行程於下午4點40分開始上菜，校方老師也有進廚房確認菜餚都是熱食，然而學生分批陸續進場，待全員到齊開動時已接近5點多，加上當天氣溫較低，導致先上的菜餚冷卻。至於柳丁為何是溫的？業者說明是因為擺盤時靠近蒸魚的加熱火源，水果接觸到熱氣才會變溫，並非刻意加熱水果。

校方人員也出面緩頰，指該餐廳是學校畢旅長期配合的店家，過去評價尚可，後續會再跟業者及學生協調。不過有網友分享過往經驗，表示「每一年都這樣，不是第一次了，好像變成建中的傳統」、「五年前我們畢旅也是這家，有夠難吃」、「我兒他們那屆同學說是溫體西瓜」。

此次事件也讓原本評價褒貶不一的國旅雪上加霜，有網友們直言「連菜都冷掉還要幫國旅護航？至少要自助餐的熱食程度吧」、「賺的少也要好好煮吧，糟蹋食物、糟蹋人」。



