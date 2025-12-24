墾丁福華攜手福華文教基金會 陪伴學子勇敢發光

福華文教基金會12月23日,在墾丁福華渡假飯店舉辦「第六屆廖德修許隆隆賢伉儷助學金頒獎典禮」，基金會長年將愛心環繞全台，持續把關懷的觸角延伸至恆春半島。

今年頒獎典禮,以「小小舞台・走向無限未來」為主題，特別規劃舞台讓獲獎同學展現自我，無論是長期耕耘的才藝或持續累積的文化學習成果，皆能在典禮中被看見。基金會與墾丁福華期盼，這座「小小舞台」能成為同學邁向無限未來的重要基石，將今日的感動轉化為未來成長的養分。福華文教基金會長期關懷偏鄉學童及原住民孩子的教育議題，每年持續提供助學金，鼓勵學子在學業道路上持續精進、勇敢前行。

廣告 廣告

圖說：福華文教基金會假墾丁福華飯店舉辦助學金頒獎典禮,福華文教基金會董事長廖秀梅女士率二位董事分享自身成長歷程（圖片來源/墾丁福華飯店）

活動一開始，主辦單位特別邀請國小、國中及高中的三位學生代表上台，從學生視角向與會長官提出心中疑問，內容從純真的「你的夢想是什麼？」到「是否曾後悔過某個人生決定？」等人生提問，讓現場充滿真誠互動。福華文教基金會董事長廖秀梅女士率領兩位董事分享自身成長歷程，廖董事長以曾嘗試經營月子中心卻未能順利的經驗為例，鼓勵同學勇於跳脫舒適圈。她表示，跳脫舒適圈將是人生的挑戰，但正是這些歷程成為重要養分，也提醒學子努力不只是付出心力，更要了解自身核心能力並扎穩基本功，才能逐步實現人生目標。

典禮中，墾丁福華也提供舞台讓同學自由報名展現才華或分享心得，獲得各校學生踴躍響應。當天演出內容多元豐富，包含國標舞表演、紐西蘭毛利文化與排灣族文化交流的夢想之旅分享、母親家鄉越南文化的推廣，以及多組深耕恆春半島的月琴彈唱交流，最終以精采的扯鈴表演畫下完美句點，獲得現場滿堂喝采。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，恆春半島的孩子在成長過程中，相較都市學童擁有較少的教育資源，特別感謝福華文教基金會每年不辭辛勞，從台灣頭走到台灣尾，陪伴並支持孩子們成長，讓獲獎學童真切感受到「認真學習必有收穫」，也鼓勵孩子勇敢做夢，未來掌握在自己手中。

就讀屏東高中的張同學也代表獲獎學生表達感謝之意，分享自己從國中起便持續申請助學金，隨著升學階段提高，學習與生活所需的基本花費也隨之增加，基金會的助學金對他與家人而言格外珍貴。正因有基金會在背後的支持，才能減輕經濟壓力，讓他更能專心投入學業。 深耕台灣多年的福華飯店集團，旗下飯店據點遍佈全台，從北到南持續服務在地社群；福華文教基金會亦將愛心延伸至各地偏鄉學校，每年北自桃園、新竹，南至高雄、恆春半島，東至花蓮，亦不忘中部南投，長期關懷原住民學子及偏鄉受教育的孩童，透過獎助學金制度給予實質支持與肯定。基金會並將於12月24日及29日，分別於石門福華與高雄福華續辦頒獎典禮，持續將溫暖送至各地。

更多品觀點報導

迎暖陽 墾丁福華VILLA推連住優惠專案

墾丁福華攜手高鐵 推秋冬避寒假期

