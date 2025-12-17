記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

墾丁福華「聖誕幸福小熊．溫暖童心」陪伴家扶中心孩童歡度聖誕。（圖／翻攝畫面）

墾丁福華渡假飯店年度聖誕公益活動「聖誕幸福小熊．溫暖童心」，17日下午溫馨登場，邀請恆春家扶中心孩童走進飯店，共度充滿歡笑與祝福的聖誕時光。孩子們親手製作主廚特別設計的「幸福小熊胖」，透過揉捏麵糰的過程，感受動手創作的樂趣，也傳遞「幸福可由自己創造」的正向力量。

墾丁福華「聖誕幸福小熊．溫暖童心」陪伴家扶中心孩童歡度聖誕。（圖／翻攝畫面）

在聖誕老公公熱情迎接下，圓滾滾、超可愛的「幸福小熊胖」登場，立刻吸引目光，現場驚呼聲不斷，孩子們也開心DIY。飯店也貼心招待孩子們享用下午茶，讓孩子沉浸於節慶的歡樂氛圍，同時慰勞長期陪伴弱勢兒少成長的家扶中心老師。

廣告 廣告

墾丁福華飯店總經理張積光與小朋友一同感受過節氣氛。（圖／翻攝畫面）

墾丁福華總經理張積光表示，飯店多年來持續於年末舉辦聖誕公益活動，希望為孩子留下溫暖的童年回憶，也透過走進國際觀光飯店的體驗，拓展視野、感受社會關懷。屏東家扶中心成立於民國56年，長期致力於兒少福利服務，雙方攜手合作，期望藉由節日的溫暖陪伴，讓孩子們感受到來自社會的關懷與支持。

墾丁福華「聖誕幸福小熊．溫暖童心」陪伴家扶中心孩童歡度聖誕。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

香酥鴨老闆酒駕收魂！法院認證「黑歷史」全被挖出 偷技術做生意還掌摑

2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員

香酥鴨名店老闆酒駕收魂！女清潔員舅淚崩「下身全碎」：5修復師補大體

出班收垃圾⋯酒駕男害勤奮情侶「隔陰陽」！男友擦乾眼淚堅強1句惹哭網

