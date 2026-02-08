墾丁被爆「梅花鹿墳場」！500公尺20具遺骸 公鹿遭尼龍網「凌遲等死」殘忍畫面曝

根據墾丁社頂居民分享影片，一隻公鹿的鹿角被尼龍圍網纏住，極力掙脫也無用，甚至被拋至半空重摔在地。（翻攝自爆料公社）

墾丁社頂部落過去常常會有梅花鹿出沒，不過，一名社頂居民近日上網爆料，直指官方宣稱墾丁國家公園3600隻梅花鹿已氾濫，但實際上社頂幾乎已看不到活生生梅花鹿，從該居民公布駭人影片，只見梅花鹿的鹿角被尼龍圍網纏住，根本無法掙脫，甚至被甩至半空重摔在地，畫面十分殘忍。原PO沉痛表示，部落裡短短500公尺就發現超過20具遺骸，根本是「梅花鹿墳場」，元凶就是綿延數公里的尼龍圍網，造成梅花鹿「凌遲等死」。

官方稱梅花鹿達3600隻 居民打臉很少見

這名墾丁社頂居民是在爆料公社發文表示，除了檯面上墾丁的國旅問題，還有一些恐怖的傷害是根本看不見，也沒有停過。該居民提到，官方宣稱墾丁國家公園復育梅花鹿有成，數量已達3600隻過於氾濫，但實際上，社頂部落附近現在根本看不到活生生的梅花鹿，反而處處可見白骨，他直擊短短500公尺就發現超過20具遺骸。

鹿角遭尼龍網纏住 公鹿極力掙脫遭重摔

該居民也公布在墾丁牧場小區拍攝的駭人影片，只見梅花鹿的鹿角被尼龍圍網纏住，不斷的搖頭想要極力掙脫，卻怎麼也無法脫困，甚至過於用力，被尼龍圍網甩至半空在重摔在地。該居民質疑，牧場和林業試驗所加設總共數公里的尼龍圍網是元凶，並痛批「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了！」

墾管處表示，已陸續將尼龍圍網更換成菱形鐵絲圍網。（墾管處提供）

墾管處回應 已陸續更換菱形鐵絲網

根據《自由時報》報導，墾丁國家公園管理處回應表示，影片中所見的尼龍圍網，是早年為了防止梅花鹿闖入熱點區，啃食珍稀的高位珊瑚礁林木及牧草等農作物所設置，近年來已陸續更換為較安全的「菱形鐵絲網」。

針對居民提到仍有尼龍圍網，墾管處指出，將派員會同相關機關進行清查，並要求迅速清除毀壞、老舊的尼龍網，若發現有受困梅花鹿，也會全力協助脫困。

