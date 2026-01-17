墾丁觀光人數雪崩式下跌 他揭3原因「寧倒閉也不降價」

曾被視為國內旅遊指標的屏東墾丁，近年觀光熱度明顯下滑。（示意圖／翻攝自google maps）





曾被視為國內旅遊指標的屏東墾丁，近年觀光熱度明顯下滑。近期有網友發文指出，實地走訪墾丁時，發現不少店家陸續歇業，但整體消費水準卻依舊偏高，「寧可倒閉，也不願降價吸引客人」，並指出3點關鍵原因，引發熱議。

根據統計，墾丁前年與去年旅遊人次分別約為214萬與213萬，已逼近200萬人次關卡，與過往高峰時期動輒數百萬人潮相比，落差相當明顯。該名網友在社群平台Dcard分享觀察指出，墾丁昔日熱鬧景象不再，街道上空店面增加，觀光氣氛明顯轉淡。然而餐飲與住宿價格卻未隨旅客人數下降而調整，反而成為旅客卻步的原因之一。

原PO進一步分析可能原因，首先是營運成本過高。他認為，當地店面租金長期維持高檔，加上人事費用逐年攀升，即使調降售價，利潤仍可能不足以支撐經營，對部分業者而言，選擇歇業反而能減少虧損；其次則是高度季節化的旅遊型態，墾丁觀光旺季集中於夏季，冬季人潮稀少，業者往往仰賴短短幾個月的收入支撐全年開銷，因而不敢輕易降價，擔心影響整體收益結構。

第三個原因則被視為惡性循環，遊客減少後，業者試圖提高單價彌補人數不足，卻導致價格更缺乏吸引力，進一步趕走潛在旅客，最終形成觀光持續萎縮的局面。原PO也提到，近期包括福容飯店、統一度假村等大型業者陸續停業，更讓人感嘆墾丁榮景不再。他回憶學生時期的畢業旅行曾造訪墾丁，當時街區熱鬧、人潮洶湧，與如今冷清景象形成強烈對比。

此外，該網友也直言，在國外旅遊選項增加的情況下，墾丁的價格優勢早已不復存在。他指出，前往沖繩的機票經常只需5000多元，加上住宿與餐飲費用不一定比墾丁高，讓不少旅客寧願出國，也不想承擔被「高價消費」的心理落差。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「一切都是貪啊，想賺錢但是不想提升產品本身的品質」、「想要撈錢也不搞搞創新，誰會想去？大家會想去旅遊的地方，首先一定要有特色，大家是想去挖寶不是去當盤子」、「是不斷抓交替衍生的結果，只有最一開始進場投資的有機會笑著離開，後面進場的房東投資成本很高，房子買的很貴，他要繳房貸，房租本來就不可能低到哪」、「不花大錢整頓墾丁都是沒用的」、「雖然我自己是很喜歡墾丁，不過我認同這些業者要繼續這樣提高單價，給不出相應的品質，只想把人家當盤子敲，現在這樣也是活該」。

