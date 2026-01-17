南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

日前媒體報導墾丁觀光人數雪崩式下滑，從巔峰期的837萬人次跌至僅剩200萬人次，引發討論。屏東縣政府澄清，這個數字是根據墾丁國家公園內景點賣出的門票和停車位所計算出來的，縣府委託專業團隊進行大數據統計，去年恆春半島遊客有630萬人次，觀光並沒有雪崩式下滑。

墾丁觀光人次雪崩下滑？ 屏縣府：未納入新景點 數據失真

屏東縣府委託數據公司針對屏東20大區域景點，以區域計算人流，採用大數據分析統計，以114年國內旅客到訪恆春半島旅遊商圈就有630萬人次。（圖／民視新聞）

即使是冬天，墾丁海面上仍然可以看到很多衝浪客，乘浪而行。沙灘上也有家長帶著孩子來玩沙，小朋友把鞋一拖，拿起玩具準備大玩特玩。冬天墾丁進入淡季，各行各業休養生息，日前卻出現一篇報導，說墾丁觀光人數雪崩式下滑，從巔峰期的837萬人次跌至僅剩200萬人次，引發熱烈討論，有人追究原因說是國旅退燒，有人怪年輕人不來，但其實問題在於引用的數據來源。屏東縣交旅處副處長張瑞裕表示，「墾管處的統計數據是以個別景點門票或停車場車輛停車統計方式為主，景點挑選是否符合時宜有關，因為新的且熱門及最夯景點未完全納入數據，難免失真也不合時宜。」

現在多數遊客來墾丁玩水、玩SUP、潛水、衝浪，或是走私房景點，但卻都沒有墾管處的統計數字之中。（圖／民視新聞）

墾管處長期以來都是以鵝鑾鼻、貓鼻頭、森林遊樂區、社頂、龍鑾潭等傳統景點的門票和停車位來計算遊客人數，被視為已經過時，因為現在多數遊客來墾丁都不是去這些地方，而是玩水、玩SUP、潛水、衝浪，或是走私房景點，夜間經濟與觀星活動，這些遊客卻都不在統計數字之中。衝浪客說，「就是來純衝浪而已，就住在這裏，其他景點怎麼沒有耶，因為來過蠻多次的。」遊客說，「都去海邊，然後海生館跟墾丁大街這邊晃晃而已」。屏東縣交旅處副處長張瑞裕指出，「縣府委託數據公司針對屏東20大區域景點，以區域計算人流，採用大數據分析統計，以114年國內旅客到訪恆春半島旅遊商圈就有630萬人次。」墾管處副處長曾添丁表示，「本處經過評估以後決定與時俱進，採用目前主流的手機，電信信令大數據統計方式，目前正在與相關業者洽談中。」失真的統計，導致墾丁無辜揹黑鍋，墾管處表示會深度檢討，與時俱進，未來改用電信大數據，避免墾丁再被誤解。

