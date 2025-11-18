墾丁觀光人氣下滑 網友揭「國家公園」身分成發展瓶頸

墾丁曾是台灣國內旅遊十大熱門景點之一，但近年來因消費高昂、性價比下降導致人氣持續衰退。一名男子日前前往墾丁參加婚禮後，在網路上分享他的觀察，認為墾丁觀光沒落的主因是過度依賴自然資源，缺乏國際級酒店、度假村和商場等現代化設施，使其在與日本沖繩等地的競爭中毫無優勢。此言論引發網友熱烈討論，也有人指出墾丁因國家公園身分而難以大規模開發的現實限制。

墾丁曾是台灣國內旅遊十大熱門景點之一，但近年來因消費高昂、性價比下降導致人氣持續衰退。（圖／墾丁國家公園）

該名男子在PTT發文表示，他從台北前往墾丁參加婚禮，早上6點多從台北搭高鐵到高雄左營、再轉租車，直到11點半左右才抵達目的地。他感嘆道：「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了。」除了交通耗時外，他還批評墾丁缺乏現代化觀光資源，沒有國際酒店、villa和度假村，只有「20年不變的老字號飯店、沒服務又不漂亮的民宿」。

該男子進一步指出，墾丁天氣炎熱卻沒有商場可供遊客避暑購物，墾丁大街的品質不如其他夜市，公共沙灘被民間業者佔據，也缺乏適合社群媒體打卡的景觀餐廳或咖啡廳。他認為相較於日本沖繩或印尼峇里島，墾丁毫無競爭優勢，對此感到相當可惜。

貼文曝光後，許多網友紛紛表達認同。有人回應：「你終於知道了」、「給外國渡假村BOT，又會有人說圖利財團」、「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」。也有網友批評墾丁大街：「那個大街也超失望的，我家巷口夜市更好吃」，還有人直言：「墾丁好也就那片海，誰要去那當盤子消費」。

不少網友對台灣整體觀光政策提出質疑：「我是不懂台灣這幾年觀光到底在幹嘛，沒有一個統籌單位好好規劃嗎」。有網友則認為墾丁觀光業衰退是時代變遷的結果：「墾丁說白了，就是在吃三五十年前父輩他們年輕想跑遠一點渡假的餘韻罷了」。

然而，也有不少網友指出墾丁觀光發展受限的關鍵因素在於其國家公園的身分。「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸」、「國家公園要開發應該很難」，有網友諷刺道。更有人強調生態保育的重要性：「可以讓國家公園好好做生態保育嗎？本來就不應該發展觀光發展成這樣的好嗎」、「國家公園你是想搞成怎樣」、「墾丁好像是墾管處管理的」。

