墾丁觀光人潮雪崩！3間飯店撐不住「骨牌式熄燈」

墾丁觀光產業持續面臨嚴峻挑戰，2025年遊客人數僅剩213萬人次，當地生意慘淡，還有3間飯店撐不住熄燈，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島飯店。

承億文旅 墾丁雅客小半島。（圖／翻攝自業者臉書）

墾丁曾是台灣國內旅遊最熱門景點之一，但近年來因消費高昂、性價比下降導致人氣持續衰退。前年和去年旅遊人數分別為214萬人次和213萬人次，面臨200萬防線。

隨著旅遊人數大幅減少，住宿需求也下滑，墾丁2025年就有3間飯店接連宣布歇業，連鎖旅館「承億文旅」墾丁雅客小半島飯店於去年初熄燈，集團說明，承租經營的飯店建物因老舊需要整修，而且房東有其他規畫考量，因此租約到期不續租。

墾丁統茂高山青飯店已經歇業。（圖／翻攝自 統茂旅館集團ToongMao 臉書）

此外，在地經營20年的「統茂高山青飯店」於去年3月結束營業；「墾丁統一渡假村」也於去年2月暫停營業，統一集團指出，因旅遊市場需求改變，將進行整體調整規劃。多家飯店接連歇業，讓墾丁觀光業面臨嚴峻挑戰。

