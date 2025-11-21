墾丁觀光被酸比沖繩貴？議員實測房價曝光

墾丁是熱門旅遊景點，但近年來觀光衰退，縣府與業者積極推動觀光。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

墾丁觀光衰退，屏東縣議員盧玟欣今（21）日在議會質詢時指出，墾丁已成流量密碼，網友酸墾丁無所不用其極，事實上她比較沖繩與墾丁假日房價，二者差不多，甚至墾丁還更便宜。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維答詢表示，縣府舉辦金鑰獎鼓勵優質民宿，目前也推動觀光AI計畫，建議住宿推薦。

盧玟欣說，現在許多社群平台看到「墾丁」2字就開槍，網友很常說的是「去墾丁不如去沖繩」、「沿路區間測速與照相測速比旅費貴」、「開車出門神盾叫不停」，為此屏東縣警察局還製作屏東縣照相機分布圖提供大眾分享，縣府也舉辦許多活動，包括台灣祭、南國生活節、半島歌謠節等，都獲得熱烈迴響。

屏東縣議員盧玟欣比較墾丁與沖繩房價，墾丁較便宜。（羅琦文攝）

盧玟欣表示，現在有人說墾丁房價太貴，甚至還有一些人以墾丁假日房價，去比較其他地方平日房價，不盡公平，為此她特別上網查詢沖繩這個星期六、日假日房價，價格落在新台幣4000多元到1萬多元，墾丁則是從3000多元到6000多元；平日房價沖繩約在3000多元到6000多元，墾丁有許多是1000多元到2000多元。

盧玟欣說，如此看來墾丁其實並不貴，是看遊客如何選擇，希望交旅處能協助民宿業者成立平台，將房價區分，讓旅客可以依旅遊預算住宿，同時也可以保障合法民宿。

縣府交旅處長黃國維表示，墾丁房價確實是社會輿情的評論點之一，就縣府了解，在網路上批評墾丁的人，很多是沒有來過墾丁的人。在房價部分，交通部觀光署有台灣旅宿網，有全台合法民宿旅館業者，均有價位與房間介紹。縣府方面也有舉辦金鑰獎，將最好的飯店集合起來，鼓勵優質民宿。

黃國維說，縣府目前正推動觀光AI計畫，以「聰明旅遊」的方式建議住宿推薦，至於盧議員的建議，縣府也會試著與相關協會合作，再放在縣府官網或AI計畫裡面，讓旅客更方便查詢。

屏東縣民宿協會理余松華表示，國旅已經被汙名化，很多人只要提到國旅就指稱是「盤子」，其實平台並不是重點，旅客現在都會自行比價，與其推動民宿平台，不如多改進基礎交通建設。

