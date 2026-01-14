墾丁觀光進入200萬人次保衛戰 網分析店家「寧願倒也不降價」3原因

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

墾丁曾是國旅熱門指標，如今觀光人潮卻持續下跌。繼2024年跌破214萬人次後，去年再創新低，僅剩213.9萬人次，將正式進入「200萬人次保衛戰」。就有網友好奇，為何當地不少店家寧願收攤，也不願意調低價格，引發討論。

墾丁曾是國旅熱門指標，如今觀光人潮卻持續下跌。（圖／翻攝自 大鵬灣國家風景區管理處）

一名網友在Dcard以「為什麼墾丁店家寧願倒也不降價」為題發文，點出墾丁觀光人次從高峰837萬一路跌到接近200萬，街上不少店家已陸續收攤，卻也不願意降價的3個因素。第一個原因是成本壓力，墾丁店租與人事費用偏高，就算降價也不一定打平，不如選擇停損退場。

廣告 廣告

第二個原因則是季節性因素。墾丁旺季集中在夏天，冬天旅客較少，業者必須在旺季賺進一整年的收入，因此更不敢輕易降價，否則可能撐不過淡季。第三則是惡性循環，遊客減少後，業者提高單價想補收入，反而讓更多人卻步，最後形成價格越高、人越少的困境。

該名網友也表示：「看到最近福容飯店、統一度假村都停業還是蠻感嘆的，小時候畢旅去過，記得那時候的墾丁很熱鬧，現在看去沖繩機票隨便買都能有5000機票，住宿吃飯也不會比墾丁貴，誰還想去墾丁被當盤子削？」

貼文一出引發大量討論，「雖然我自己是很喜歡墾丁，不過我認同這些業者要繼續這樣提高單價，給不出相應的品質只想把人家當盤子，現在這樣也是活該」、「光釜山就屌打墾丁了，來回搭廉航的話有機會壓在7千以內，住宿也不算貴，交通也很方便，到底誰還要去墾丁？」、「墾丁價格漲到國人寧可出國CP值都覺得比較高，真的很可悲」。

更多FTNN新聞網報導

日本旅遊為何一住就回不去？網點名「這項飯店服務」：國旅直接輸

日本遊客選南韓棄台灣？釜山機場登機人潮對比掀議 網揭國旅「三大硬傷」

有山有海有河！他問「台灣風景真的有輸國外？」 網點關鍵：問題不在自然景觀

