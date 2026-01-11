墾丁觀光10年暴跌623萬人次 福容停業整修、風華逆勢進駐

墾丁是國旅熱門景點，但近年來觀光人次持續下滑。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

墾丁旅遊人次持續下滑，面臨200萬大關保衛戰。圖為墾丁大街。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

墾丁觀光人次持續下滑，繼民國113年跌至214萬餘人次後，114年持續低迷，僅剩213.9萬餘人，面臨200萬大關保衛戰。繼統一度假村撤出墾丁後，另一間指標性的墾丁福容大飯店，近期也傳出將大規模整修而暫停營業。但也有嘉楠集團旅館事業的風華渡假酒店進駐，希望能在墾丁打開一片天。

墾丁觀光熱潮在103年曾創下837萬人次的巔峰，如今持續下滑。根據墾管處統計，113年的214萬餘人次，較112年的262萬餘人次下滑約18.42％，甚至較未解封時111年的253萬餘人還低，僅略高於110年疫情封鎖期間的201萬餘人，109年疫情嚴峻時，墾丁還有262萬餘人次。去年唯一亮點是10月連假多，遊客人次飆出全年最高。

據了解，目前恆春半島星級飯店平均住房率不佳，114全年僅一家飯店平均住房率超過6成。最令業界震驚的是，繼墾丁統一度假村在去年2月宣布停業後，指標性的大型飯店墾丁福容大飯店，近期也傳出將進入大規模「整修期」並暫停對外營業。

墾丁美麗的夕陽，令人流連忘返。（羅琦文攝）

不過，墾丁福容也強調，Villa區已完成全新改裝，以嶄新設施與舒適空間迎接旅客；園區人氣「船帆石 No.1000」咖啡廳持續營運，並協助辦理 Villa入住，服務不中斷。

墾丁觀光人潮持續下滑之際，卻有嘉楠集團旅館事業的風華渡假酒店進駐，希望能在墾丁打開一片天。（羅琦文攝）

但在此時，卻有風華渡假酒店墾丁館進駐恆春後壁湖展開試營運，到1月31日之前，以「全館55折入住再送晚餐」限時優惠迎接首批旅人，且春節不漲價，入住送晚餐。

新進駐恆春後壁湖的風華渡假酒店，主打亮點之一是無邊際泳池。（風華渡假酒店提供／羅琦文屏東傳真）

風華渡假酒店以「珊瑚的碎形結構」為靈感，透過錯落層疊的白色立面，打造出與海風共呼吸的建築，主打無邊際泳池、沉浸式投影互動設備、獨立毛孩房與小型寵物公園、鄰近後壁湖遊艇港，期盼在墾丁打開一片天。

墾丁擁有壯麗的山海景致，但近年來觀光人次持續下滑。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府常在墾丁舉辦活動，每次都吸引大批遊客。圖為去年台灣祭活動。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府交通旅遊處則表示，墾丁是上天賜予的明珠，不應被短期數據擊垮。2026年策略將轉向「整體品牌塑造」。除了出火地質公園可望成為新亮點，港口吊橋與佳洛水風景區近期內也將重工整建。

縣府強調，為行銷墾丁，四季推廣活動不間斷，也努力爭取交通及硬體建設，未來將加強多語化接待環境與智慧化旅遊導覽，衝刺國際觀光客與國旅質感的提升。

墾丁擁有壯麗的山海景致，但近年來觀光人次持續下滑。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

墾管處則推出2026觀光發展藍圖，認為墾丁品牌必須轉型，不能再讓遊客覺得「來這裡不值得」。未來核心鎖定「設施最佳化」與「西海岸低碳旅遊」，針對飽受垢病的南灣陽傘景觀、鵝鑾鼻公園改善工程，將調整停車空間與服務櫃台，希望讓遊客看到耳目一新的景觀，目標是從傳統的「打卡式旅遊」轉向深度體驗。

