墾丁變梅花鹿墳場？當地人心痛「500公尺20多具遺體」 墾管處急發聲

【緯來新聞網】墾丁國家公園的梅花鹿數量暴增，官方表示已達3600隻以上，引發生態問題，今年更首度試辦獵人課程，希望能解決問題。不過，一名社頂居民近日爆料，墾丁牧場內到處都是鹿屍，500公尺就發現超過20具以上的遺體，活像是「梅花鹿墳場」。對此，墾管處也緊急回應了。

墾丁社頂部落驚見大片梅花鹿的遺體。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

一名社頂部落在地居民在臉書「爆料公社公開版」PO出影片，透露墾丁社頂部落幾乎看不到梅花鹿，原來全成了圍網下的遺骸，500公尺就有20具以上的遺體，「牧場+林業試驗所總共數千米（應該上萬）的圍網有多少遺體？大家可以去想像！」



該名居民表示，國旅問題墾丁向來是第一把，恐怖的是有些傷害根本看不見，卻又沒停過，「在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸？在地的我，聞著遺骸的屍臭、拍著傷感的照片，期待的是轉角處少一具骸骨的喜悅！」



該名居民認為，盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了，懷疑國家公園是以保育為核心價值還是種牧草？但梅花鹿不愛牧草，幾個山頭卻都被開發種牧草，痛批改叫「牧草國家公園」算了。

廣告 廣告

墾管處表示，將派員查看，並將早年設置的尼龍繩網改成菱形鐵絲網。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

針對民眾質疑，墾丁國家公園管理處（墾管處）做出3點回應，澄清影片中德尼龍圍網是早年各單位依熱點區設置的防護網，主要防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，近年各單位設置的防護網皆已改成菱形鐵絲網。



墾管處表示，將立即派員清查查看，並請相關土地權責機關清除毀壞的尼龍圍網，協助卡網的梅花鹿脫困。另外，也將協請相關單位改善圍網或圍籬，將早年設置的尼龍繩網改成菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。

更多緯來新聞網報導

沒有大S的母親節...徐媽媽曬全家福 具俊曄暴瘦震驚網友

搶票了！韓國年度新人RIIZE首登台 世界巡演資訊看這裡