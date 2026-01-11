墾丁連2年國旅人數雪崩逼近200萬防線！ 再傳大飯店「整修」停業

曾是全台國旅領頭羊的「國境之南」墾丁，觀光持續低迷。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾是全台國旅領頭羊的「國境之南」墾丁，觀光持續低迷，根據最新統計，墾丁旅遊人次繼2024年慘跌至214萬人次後，2025年持續低迷，僅剩213萬9千餘人，連續兩年創下除疫情封鎖期外的歷史新低。雪崩式的下滑也引發產業連鎖反應，繼統一度假村撤出後，指標性的墾丁福容大飯店近期也傳出將大規模「整修」暫停營業，讓當地業者哀鴻遍野，直呼：「今年冬天的屏南，比寒流還要冷！」

墾丁觀光熱潮在2015年曾創下837萬人次的巔峰，如今卻連續兩年保不住「220萬」防線，但唯一亮點是去年10月連假多，遊客人次仍飆出全年最高。

廣告 廣告

據了解，目前恆春半島星級飯店平均住房率慘淡，去年全年竟僅有一家飯店平均住房率超過6成。最令業界震驚的是，繼墾丁統一度假村宣布停業後，指標性的大型飯店墾丁福容大飯店近期也傳出將進入大規模「整修期」並暫停對外營業。

雖然業者對外宣稱是硬體優化只留villa區，但在旅遊人次不見起色的當口，地方紛紛揣測是「止血」之舉。當地業者自嘲，「現在不是殺雞取卵，是連雞都快餓死了。」部分業者將矛頭指向酸民抹黑與瘋出國，但也有不少居民反思，早年部分害群之馬「殺雞取卵」，在社群媒體時代被無限放大，導致國境之南品牌形象重創，讓年輕族群寧可飛往日本或泰國。

面對史上最慘澹的觀光寒冬，墾管處副處長曾添丁近期拋出「2026觀光發展藍圖」。認為墾丁品牌必須轉型，不能再讓遊客覺得「來這裡不值得」。未來核心鎖定「設施最佳化」與「西海岸低碳旅遊」，針對飽受垢病的南灣陽傘景觀、鵝鑾鼻公園改善工程，將調整停車空間與服務櫃台，希望讓遊客看到耳目一新的景觀，目標是從傳統的「打卡式旅遊」轉向深度體驗。

屏東縣政府交通旅遊處則強調，墾丁是上天賜予的明珠，不應被短期數據擊垮。2026年策略將轉向「整體品牌塑造」。除了「出火地質公園」可望成為新亮點，將拆除重建的「佳樂水港口吊橋」也正規劃中。縣府表示，未來將加強多語化接待環境與智慧化旅遊導覽，衝刺國際觀光客與國旅質感的提升。

墾丁多數飯店連兩年平均住房難達六成。飯店景觀示意圖，無關新聞內容。(記者蔡宗憲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

冷空氣連三波！今晚首波越晚越冷 週一白天才緩回溫

