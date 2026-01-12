墾丁遊客恐跌破200萬防線 民宿業者：雞都快餓死

飯店內東西幾乎都搬光，就是因為墾丁觀光雪崩式再下滑。（圖／東森新聞）





國旅住宿太貴，業者喊慘嚴重壓縮到墾丁地區，指標性飯店福容大規模整修，暫停營業，雖然業者說是硬體優化，但是地方揣測應該是止血也有民宿業者哀號，說現在慘到不是殺雞取卵，是連雞都快餓死了。

進入到墾丁福容飯店的道路，進出口貼上整修中的公告禁止進入，墾丁指標性飯店福容停止接客，說是要硬體優化，在墾丁大街口經營超過20年，老牌飯店統茂高山青也在整修中。

飯店內東西幾乎都搬光，飯店轉型整修想辦法改變，就是因為墾丁觀光雪崩式再下滑，去年全年旅遊人次只有213.9萬，跟前年的214萬人次差不多，這是連續兩年，創下除了疫情封鎖期外的歷史新低，跟巔峰期2015年有837萬人次造訪相比，觀光客整整少了1/4。

墾丁夏都沙灘酒店經理潘家慶：「剛好因應未來的市場需求，所以暫時他們整修或者減少營業空間來做，可能硬體設備的升級，這個我們以可能比較以樂觀的方向來看待。」

福容飯店的整修，地方更多的聲音是止血，因為遊客不來又遇到淡季，很多業者都自嘲現在不是殺雞取卵，是連雞都快餓死了，南灣沙灘空蕩蕩，看不到遊客，海上活動業者坐在一旁納涼，說海龜都比遊客還要多。

南灣海上活動業者：「星期六日都沒人。」民眾：「太貴了之前去那邊的時候，買烤肉也沒有到吃飽，就買六百塊。」民眾：「應該都會往國外跑，因為國旅太貴了。」

國旅偏貴，到墾丁吃美食價格驚人還有交通不方便，都讓遊客卻步，寧可選擇到國外走走。

墾管處副處長陳俊山：「近年本處結合在地12個社區，發展生態旅遊及地方創生等工作。」

墾丁的優勢就在生態和景觀，吸引不到遊客來，墾管處推動生態旅遊，但國內生態旅遊同質化嚴重，要怎麼讓遊客一想到墾丁，能隨便就舉出美食必遊景觀和景點，再搭配吸引人的飯店民宿，考驗縣府和業者。

