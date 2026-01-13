墾丁遊客數拉警報 他列2大痛點「為啥要去？」 大票點頭

墾丁近年旅客人數明顯下滑，從2014年837萬人次的最高峰，一路下降，今年更恐跌破200萬人次大關，一名男子以去日本沖繩的時間與費用做比較，直言在相近條件下，出國反而更省時又實惠，指同樣5點出門，去墾丁可能會遇到塞車等交通問題，抵達時往往已接近中午，且還需負擔高額住宿費，該貼文曝光後，引起網友共鳴。

原PO昨（12）日於Threads發文，比較國內外旅遊後直言「為什麼不選墾丁？」他解釋，若要去墾丁玩，通常早上5點要出門，到達目的地時間往往接近中午；反觀去日本沖繩，同樣時間出發，早上9點就已抵達當地，且四人房一天僅1700元，讓他直呼划算。

貼文累積5.2萬人按讚，不少網友認為國內旅遊仍有改進空間，尤其從北到南，許多夜市和觀光景點販售的商品大同小異，如果沒有仔細挑選，很容易踩雷；此外，旅遊還需負擔高額住宿費用，其他交通支出與時間成本也尚未計入。

網友紛紛留言，「塞過一次墾丁回台北12小時後，真的寧願去沖繩也不選墾丁」、「墾丁到底有什麼好玩的，講難聽點國旅就是沒特色，幾十年來都差不多」、「真心不懂台灣住宿為何這麼貴，從南到北都一樣」、「國旅就是爛啊！去沖繩又不貴，機票撿到便宜的4千有找，我從台北去墾丁要多久？久又貴又沒情緒價值」、「東西都一樣，我幹嘛不吃我家附近的就好」。

也有網友持不同看法，指到日本沖繩同樣需將時間成本納入考量，包括提前到機場報到、托運行李、通過安檢，以及往返機場的交通時間等，「墾丁爛我無法反駁，但搭飛機難道不用提前2小時到機場嗎？如果住在機場附近，那另當別論」。

