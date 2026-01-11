墾丁遊客「恐跌破200萬防線」 地方嘆：連雞都快餓死

曾經是國旅指標的墾丁，近年旅客人數明顯下滑，今年甚至可能跌破200萬大關，觀光市場低迷、住房率不振，使當地飯店經營面臨挑戰，繼統一度假村宣布停業後，墾丁福容大飯店也公告主館將整修並暫停營業，官方強調是為硬體優化，但地方業者則認為反映在地觀光與住宿低迷，直呼「連雞都快餓死了」。

根據墾管處統計，2014年墾丁旅客數曾高達837萬人次，但疫情期間的2021年降至探底的201萬人次，近兩年旅遊人潮仍偏低，2024年全年約214萬人次，2025年下探至213.9萬人，今年甚至可能跌破200萬大關，觀光市場低迷、住房率不振，使當地飯店經營面臨挑戰。

墾丁福容大飯店去年10月在官網公告，主館已向屏東縣政府提出整修申請，將進行大規模改建，Villa區則已完成全新改裝，設施嶄新、空間舒適，仍正常接待旅客，園區人氣咖啡廳「船帆石 No.1000」也維持營運，並協助入住Villa，強調將持續以「貼心服務、賓至如歸」精神，陪伴遊客探索南國風情。

針對停業原因，據《自由時報》報導指出，福容官方表示，是為了硬體優化；但地方業者則認為，此舉反映觀光與住宿市場低迷，有業者形容今年冬天屏南的觀光情況比寒流還冷，自嘲「連雞都快餓死了」，凸顯飯店經營壓力。

報導也提到，墾管處也提出「2026觀光發展藍圖」，計畫改善南灣與鵝鑾鼻公園設施，調整停車空間與服務櫃台，期望提升遊客體驗，從傳統打卡旅遊轉向深度體驗，重振墾丁觀光。

