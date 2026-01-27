墾丁青年活動中心 新春揮毫贈春聯

迎接農曆新年，救國團墾丁青年活動中心近日在園區具代表性的閩式紅樓空間舉辦第二十一屆「新春揮毫贈春聯」活動，多位書法名家齊聚南國，現場揮毫書寫祝福春聯，為旅人與在地民眾送上新年的溫暖祝福，也為墾丁觀光注入一股靜謐而踏實的人文力量。(見圖)

墾丁青年活動中心總幹事翁嘉賢今(廿七)日表示，青年活動中心不只是提供住宿服務的場所，更承載著許多世代共同的青春記憶與情感連結，面對近年觀光環境的轉變與挑戰，該中心持續思考如何在既有的自然條件與傳統建築基礎上，透過文化活動的深耕，讓旅人「留下來、慢下來」，重新感受墾丁的節奏與溫度。

廣告 廣告

翁嘉賢指出，新春揮毫活動多年來已成為園區重要的年度文化節點，透過書法藝術的參與，不僅讓旅客感受濃厚年節氛圍，也讓在地文化能以更親近、溫和的方式被看見；這樣的文化累積，正是他上任後所期待推動的方向-在觀光轉型的過程中，讓人文成為一股安定人心、細水長流的力量。

值得一提的是，這次新春揮毫活動，亦同步為園區內多處閩式建築堂號，重新書寫並更換具「冠首意涵」之堂號對聯；翁嘉賢總幹事與書法家共同研擬，依各堂號名稱所承載的歷史背景與空間性質，量身構思文字意象，讓對聯不僅是年節應景之作，更成為與建築、場域精神相互呼應的文化標誌；全新書寫的堂號春聯張貼於紅樓廊柱與建築空間之間，在傳統閩式建築映襯下格外醒目，也讓旅人於行走園區時，自然讀到文字、感受到空間的文化層次，為整體園區注入煥然一新而不失古意的人文氣息。

該活動延續多年合作情誼，特邀請國立屏東大學視覺藝術研究所學會、八方藝術學會，以及高雄市中國書法學會等書法團體共同參與；書法家們依不同場域特性現場揮毫，從堂號對聯到年節吉語，使每一幅作品都能與空間對話。活動當晚，翁嘉賢總幹事亦親自頒發感謝狀，感謝長年以來對園區文化活動的支持與付出。

隨著活動訊息曝光，不少旅友特別去電關注中心相關報導，並安排於活動期間入住園區，希望能親身參與新春揮毫盛會，在書法墨香與南國夜色中迎接新年，讓旅程多一份文化記憶與人情溫度。

墾丁青年活動中心園區內同時擁有豐富的自然景觀資源，包含青蛙石海濱遊憩步道、珊瑚礁地形、海蝕崖與蜂窩岩等特殊景觀，遠眺巴士海峽、鵝鑾鼻燈塔與夕照海岸線，構成南國獨有的自然畫面；這次將書法藝術融入自然與建築場域，也讓旅人得以在山海之間，體會文化與風景交織的另一種旅行方式。

墾丁青年活動中心為嘉惠旅友，平日亦不定期推出多項住宿優惠專案與主題活動，歡迎民眾隨時關注相關訊息。有興趣的民眾可加入「墾丁青年活動中心」LINE官方帳號（LINE搜尋@055iwpah），即時掌握最新活動與優惠資訊，或致電洽詢各項服務。