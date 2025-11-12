墾丁風浪強勁 梅花鹿遭浪犬咬跳海 救援困難

有一隻梅花鹿被浪浪攻擊受傷跳往海裡逃生。（圖／東森新聞）





颱風暴風圈接觸到陸地後，預估會登陸屏東，墾丁海邊的風浪相當大，但是卻有一隻梅花鹿被浪浪攻擊，受傷跳往海裡逃生，因為風浪太大，加上梅花鹿怕人，救援相當困難。另外有民眾利用風雨較和緩的空檔跑到水塘捉魚，也讓人擔心，萬一天氣突然轉變，恐怕會發生危險。

颱風暴風圈接觸屏東陸地後，墾丁南灣這裡捲起一波波的長浪，但是在海裡面卻看到一頭梅花鹿，大浪打來，牠掙扎的爬上岸，就倒在沙灘上沒有力氣。

梅花鹿疑似遭到野狗攻擊，不顧洶湧的海浪，跳海裡逃生，雖然有人冒險接近，想把梅花鹿離海邊，但是牠相當驚恐，排斥有人靠近。

而墾丁這裡的可愛動物園區，業者則是趕在天黑前把飼養羊隻趕進房舍，以防天黑後颱風登陸帶來大風雨。

可愛動物園區業者：「所以我們在這邊園區的部分都會準備好應急的，颱風的關係，我們都會準備乾草，讓牠們在即使是2天、3天，牠們都不會餓到。」

有人忙著防颱，也有人因為颱風天放假，看著風雨還不大，跑到車城的處水塘抓魚打發時間，也為自己加菜。抓魚民眾：「來這個池塘玩一下水，釣魚。」

在墾丁這個地方，你可以看到沿岸的浪不斷拍打上岸，浪是蠻大，不過風雨是一陣一陣，也因此有一些外國人來這邊度假，還可以坐在這個地方看海，但是千萬不要掉以輕心，預估在整個登陸之後，風雨就會比較明顯。

雖然颱風期間有時會出現風雨較緩和的情況，但是天氣多變，還是要小心的度過颱風。

