墾丁飯店「人手一桶」疑捕寄居蟹 飯店致歉停辦導覽

墾丁有飯店日前被控訴，員工在夜訪導覽活動時，帶旅客到小灣沙灘「捕寄居蟹」，每個人桶子裡都有好幾隻螃蟹，雖然現場人員表示「最後會放掉」，但民眾指控根本是在打擾生態，飯店第一時間也致歉，調整活動內容，而墾管處也介入調查，若有違法情事將依國家公園法開罰。

墾丁小灣沙灘上，旅客人手一個手電筒和桶子，在飯店員工帶領下，疑似捕捉寄居蟹，其他民眾看到這一幕，怒批根本是無試生態保育，目擊民眾張小姐說：「大概有20幾個(人)有，大人小孩就追著寄居蟹，追著螃蟹跑，然後每個人都抓，最少一個桶子裡面，有5、6隻，這是最少，那個螃蟹嚇得到處跑小孩尖叫。」

民眾不懂，墾管委託墾丁這間飯店管理，卻帶領旅客疑似從事違法活動，雖然員工強調會放回去，但在國家公園，這樣恐怕打擾螃蟹生態，而飯店第一時間也致歉，強調初衷是引導旅客認識夜間生態，會檢討並調整活動內容，飯店大廳經理張孟雯說：「針對這次旅客意見反映，我們深刻做檢討。」飯店導覽員說：「看到沙蟹在這邊我們會用桶子蓋著，讓遊客做觀察，觀察完畢之後我們就會把桶子拿開，不會觸碰牠們。」

後續飯店在夜間導覽活動，已經沒有提供觀察桶，導覽人員也加強宣導不觸摸生物，墾管處副處長曾添丁說：「本處也將檢視該活動內容，如果有違法行為將依國家公園法，處以新台幣3000元。」墾管處獲報已接介入調查，提醒民眾從事沙灘活動，以不干擾不捕捉不破壞生態為基本原則才能保護生態資源。

