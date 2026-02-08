墾丁驚現「梅花鹿墳場」！500公尺20具屍 墾管處緊急回應

當地居民痛批，梅花鹿卡在尼龍繩網慘死。 圖：翻攝自爆料公社

[Newtalk新聞] 墾丁國家公園近日傳出駭人「梅花鹿墳場」，社頂居民錄下多段影片顯示，短短500公尺就有20具以上的鹿屍，控訴梅花鹿遭牧場的尼龍圍網鎖喉奪命，直言「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」，不過墾管處緊急回應，影片中尼龍圍網是早年設置，如今已陸續更換為較安全的「菱形鐵絲網」。

自稱社頂部落的居民在爆料公社指出，「墾丁社頂部落這邊幾乎看不到梅花鹿，原來都躺在這裡！500公尺就有20具以上的遺體。牧場 林業試驗所總共數千米（應該上萬）的圍網有多少遺體？大家可以去想像！」控訴梅花鹿角勾到圍網，最後鎖喉身亡又或是活活餓死，諷刺「國旅標竿、墾丁墓場」。

針對居民的爆料，墾管處火速做出回應，影片中的尼龍圍網係早年各單位依熱點區設置的防護網，主要是防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，近年各單位設置的防護網皆已改成菱形鐵絲網。將立即派員清查，並請相關土地權責機關清除毀壞的尼龍圍網，協助卡網的梅花鹿脫困。

墾管處說明，梅花鹿復育計畫歷經多年努力，成果雖豐碩，但也面臨族群數量趨於飽和的課題。根據長期監測，目前園區內梅花鹿數量估計已逾3600隻，遠超環境自然承載量。將持續蒐集科學數據，並與學術單位研議更積極的管理方案，期盼社會各界理解，唯有透過適度的族群管控，才能真正落實生態永續。

