墾丁驚見梅花鹿墳場！尼龍網奪命「500米20具屍」 墾管處急回應

墾丁國家公園傳出駭人「梅花鹿墳場」，社頂居民拍攝影片顯示，多隻梅花鹿遭到牧場設置的尼龍圍網困住，最後因無法掙脫而變成白骨，短短500公尺遺體就多達20具，直言「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」。對此，墾管處今（2/8）表示，尼龍圍網是早年情況，已陸續更換較易脫身的「菱形鐵絲網」。

一名社頂部落的居民昨在爆料公社揭露，官方雖稱國家公園內梅花鹿數量已逾3600隻，但他卻發現當地幾乎成為梅花鹿的墓場。從其拍下的畫面可見，許多梅花鹿被圍網困住角甚至脖子，拚命掙扎，線頭越纏越多、越緊，更無法脫身。

另個畫面驚見，圍網旁出現一具具的梅花鹿白骨。居民表示，他走了短短500公尺就有20具以上的遺體，不敢想像上萬米的圍網會有多少遺體，痛訴「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」。

墾丁國家公園管理處今回應，從影片中尼龍圍網皆已腐朽損壞推斷，應是早年林試所、墾丁牧場及農民等為防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草及農作物等所設置。經向該名網友了解，也確定影片為很久以前所拍攝。

墾管處表示，近年各單位已改設較易脫困的菱形鐵絲網，經與畜試所派員巡查圍籬現況，也沒有發現梅花鹿掛網死亡情形。接下來將要求相關單位清除尼龍圍網，全面升級為菱形鐵絲網，並加強巡視，同時也請村里長及居民協助通報，以及時協助受困的梅花鹿。

墾管處表示，近年皆已改成較易脫困的菱形鐵絲網（圖）。墾丁國家公園管理處提供

墾管處解釋，圍網有其必要，因為梅花鹿數量已超出環境自然承載量，不僅會竄入農耕區啃食農作、破壞高位珊瑚礁區珍稀植物，也有多次衝出道路引發交通意外的情形，因此需要族群管控，盼社會各界理解。

