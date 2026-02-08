墾丁驚見「梅花鹿墳場」！居民批尼龍網殺鹿 官方回應

墾丁社頂有梅花鹿受困於鐵絲網中，長時間掙扎後仍無法脫身，最終不幸死亡。（圖／翻攝自爆料公社）





位於墾丁社頂的梅花鹿群數量眾多，一直是觀光客造訪的熱門景點。然而，近日一名社頂居民出面爆料，指稱在墾丁牧場與林業試驗所周邊，疑似存在一處「梅花鹿墳場」該名居民痛批，官方所稱梅花鹿數量已超過3600隻、出現氾濫的說法，恐是為這些圍網措施所作的「遮羞布」。對此，墾管處也作出回應。

社頂驚見「梅花鹿墳場」

一名自稱社頂居民的網友在「爆料公社」發文爆料，指出墾丁社頂部落幾乎已難以見到梅花鹿蹤影，直到後來才發現，牠們竟多半倒臥這個「梅花鹿墳場」。原PO表示，現場幾乎每500公尺就可見20具以上的梅花鹿遺體，而牧場與林業試驗所周邊合計設置的圍網綿延數千公尺，推估長度甚至可能超過上萬公尺。

原PO發文痛批，墾丁長期被點名為國旅問題的「重災區」，更令人不安的是，部分對生態造成的傷害往往不易被察覺，卻從未真正停止。他直言：「在外地的你，聞著牧草的芬芳。在地的我，聞著遺骸的屍臭。」

原PO回憶，牧場主任曾在公開場合自豪地表示，多年來持續為墾丁的生態環境付出心力，但他認為，相關說法與實際情況落差甚大，令人不寒而慄。原PO直言：「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了！」他也指出，梅花鹿其實並不偏好牧草，國家公園內卻仍有多處山頭被開發用於種植牧草，並諷刺表示：「改叫牧草國家公園算了！」

墾管處回應

對於外界質疑，墾丁國家公園管理處回應說明，影片中出現的尼龍材質圍網，多為早年各相關單位所設置，主要是防止梅花鹿誤闖熱點區域，啃食高位珊瑚礁珍稀林木及農作物。管理處指出，近年新設或更新的防護設施，已全面改採較為安全的菱形鐵絲網。

墾管處強調，已立即啟動現場清查作業，並將協調土地權責機關，儘速移除老舊、破損的尼龍圍網，同時協助受困梅花鹿脫困。後續也將聯合相關單位，全面檢討並改善既有圍網與圍籬設計，逐步汰換早期使用的繩網材質，改以菱形鐵絲網取代，以降低公鹿鹿角卡網、無法脫身等類似事件再度發生。

