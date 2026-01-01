墾丁龍磐公園迎曙光 民眾演奏管樂互道新年快樂

（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）迎接2026年曙光，墾丁龍磐公園湧入近千人，滿州佳樂水則有逾千人參與曙光路跑。今天日出約在清晨6時45分，等待期間，有民眾演奏管樂，以悠揚樂音迎接新年第一道曙光。

2026年首日，恆春半島以好天氣開局，熱門迎曙光景點墾丁龍磐公園，跨年夜後人潮陸續湧入，道路兩側停車綿延1公里，近千人在落山風吹拂下，面朝巴士海峽等待日出。

滿州佳樂水風景區因屏東縣政府舉行「2026屏東風域曙光路跑」，同樣也擠滿人群，逾千人在壯闊海景與奇岩地貌間迎完曙光後，以熱血路跑展開新的一年。

依台北市立天文科學教育館預測，鵝鑾鼻燈塔今天上午6時11分可以見到曙光、上午6時34分日出。由於雲層稍厚，約上午6時45分雲層間才綻出金黃色光芒，民眾一片歡呼，互道「新年快樂」；有人說，看到曙光感動得快哭了。

從屏東市前來的邱姓遊客凌晨1時許即與教會友人出發前往龍磐公園，一群人愜意在草地野餐。他告訴中央社記者，雖然過去3年去不同地點迎曙光，都因雲層太厚沒看到，每年仍會持續這項活動，因為最重要的不是結果，而是等待新的一年這個美好過程，充滿了希望與期待。

天將亮之際，草地上飄揚起優美樂音。國立中山大學音樂系9名學生從高雄驅車來看日出，其中黃帛彥及邱揚珽各以小號及長號，演奏You Raise Me Up。同系友人吳育琁代表受訪表示，這是一首很溫暖、鼓舞人心的曲子，很適合放在新年開始，給大家一種鼓舞人心力量。（編輯：管中維）1150101