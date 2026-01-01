墾丁龍磐、佳樂水迎元旦曙光 阿里山雲層厚只見霧茫茫

太陽在海平面上緩緩升起，從雲層間隙透出光來。屏東縣府1日在滿州佳樂水舉辦曙光路跑活動，許多參賽民眾凌晨就到現場等待，在清晨6時40分左右迎來元旦曙光。

路跑參賽者說：「去年沒有曙光，今年很棒。」

除了佳樂水，墾丁龍磐公園同樣在凌晨就聚集了大批遊客等待曙光，原本表定6時34分現身的曙光，因海平面雲層太厚而晚了10分鐘露面，但遊客興致不減，拿起樂器邊演奏唱歌邊等待。

迎曙光遊客說道，「超級感動，人生第一次。」

廣告 廣告

迎曙光遊客表示，「可以跟高中同學們一起騎車來這邊非常開心，而且聽說這個是5年以來最好的。」

屏東墾丁及佳樂水沿海的遊客順利迎來2026年第一道曙光，但同為迎曙光熱門景點的嘉義阿里山就沒這麼幸運，因清晨雲層太厚，全是霧茫茫一片。

迎曙光遊客表示，「很早出門，火車票沒買到改走路，走了很久， 也沒有看到日出。」

嘉義縣長翁章梁勉勵，「人生是這樣子，你不管拿到什麼劇本，該做的事就把它做好。就像太陽，雖然我們看不見，但它實際上有上來。」

天公不作美讓遊客有些扼腕，但大家仍互相祝賀新年快樂，因為即便沒看到曙光，能在2026年第一天就跟家人朋友團聚，也是一種簡單的幸福。